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Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН - РИА Новости, 16.09.2022
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Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН
Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН - РИА Новости, 16.09.2022
Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН
Делегация США на данном этапе не планирует проводить встречи со своими российскими коллегами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, считая, что Москва... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:37
2022-09-16T19:45
в мире
линда томас-гринфилд
сша
нью-йорк (город)
москва
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Делегация США на данном этапе не планирует проводить встречи со своими российскими коллегами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, считая, что Москва на данном этапе не заинтересована в диалоге, заявила в пятницу постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд."Мы намерены провести встречи с украинской делегацией, однако на данном этапе нет никаких планов относительно встреч с представителями России. Они не продемонстрировали заинтересованности в дипломатии", - сказала Томас-Гринфилд в ходе спецбрифинга для журналистов.Предваряя предстоящие дискуссии высокого уровня, она сообщила, что, согласно ожиданиям США, конфликт на Украине не станет доминирующей темой на повестке Генеральной ассамблеи ООН. Вместе с тем, подчеркнула американский дипломат, Вашингтон "не намерен игнорировать данные события".Также постпред при ООН добавила, что США намерены обсуждать в ходе встреч на ГА ООН вопрос о введении потолка цен на российский газ."Каких-либо общих дискуссий по введению потолка цен на нефть и газ, насколько я знаю, не будет. Но я уверена, что это будет затрагиваться в ходе наших обсуждений", - подчеркнула она.
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нью-йорк (город)
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в мире, линда томас-гринфилд, сша, нью-йорк (город), москва, оон
В мире, Линда Томас-Гринфилд, США, Нью-Йорк (город), Москва, ООН
19:37 16.09.2022 (обновлено: 19:45 16.09.2022)
 
Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН

Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США не намерены встречаться с Россией на полях ГА

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Делегация США на данном этапе не планирует проводить встречи со своими российскими коллегами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, считая, что Москва на данном этапе не заинтересована в диалоге, заявила в пятницу постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
"Мы намерены провести встречи с украинской делегацией, однако на данном этапе нет никаких планов относительно встреч с представителями России. Они не продемонстрировали заинтересованности в дипломатии", - сказала Томас-Гринфилд в ходе спецбрифинга для журналистов.
Предваряя предстоящие дискуссии высокого уровня, она сообщила, что, согласно ожиданиям США, конфликт на Украине не станет доминирующей темой на повестке Генеральной ассамблеи ООН. Вместе с тем, подчеркнула американский дипломат, Вашингтон "не намерен игнорировать данные события".
Также постпред при ООН добавила, что США намерены обсуждать в ходе встреч на ГА ООН вопрос о введении потолка цен на российский газ."Каких-либо общих дискуссий по введению потолка цен на нефть и газ, насколько я знаю, не будет. Но я уверена, что это будет затрагиваться в ходе наших обсуждений", - подчеркнула она.

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