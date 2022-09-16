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Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН

Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН - РИА Новости, 16.09.2022

Делегация США не планирует встречаться с российскими коллегами на ГА ООН

Делегация США на данном этапе не планирует проводить встречи со своими российскими коллегами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, считая, что Москва... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:37

2022-09-16T19:37

2022-09-16T19:45

в мире

линда томас-гринфилд

сша

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Делегация США на данном этапе не планирует проводить встречи со своими российскими коллегами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, считая, что Москва на данном этапе не заинтересована в диалоге, заявила в пятницу постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд."Мы намерены провести встречи с украинской делегацией, однако на данном этапе нет никаких планов относительно встреч с представителями России. Они не продемонстрировали заинтересованности в дипломатии", - сказала Томас-Гринфилд в ходе спецбрифинга для журналистов.Предваряя предстоящие дискуссии высокого уровня, она сообщила, что, согласно ожиданиям США, конфликт на Украине не станет доминирующей темой на повестке Генеральной ассамблеи ООН. Вместе с тем, подчеркнула американский дипломат, Вашингтон "не намерен игнорировать данные события".Также постпред при ООН добавила, что США намерены обсуждать в ходе встреч на ГА ООН вопрос о введении потолка цен на российский газ."Каких-либо общих дискуссий по введению потолка цен на нефть и газ, насколько я знаю, не будет. Но я уверена, что это будет затрагиваться в ходе наших обсуждений", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220916/zapad-1817410225.html

сша

нью-йорк (город)

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в мире, линда томас-гринфилд, сша, нью-йорк (город), москва, оон