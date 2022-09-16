https://ria.ru/20220916/deti-1817266622.html

Львова-Белова привезла в Россию детей-сирот из ДНР для устройства в семьи

Львова-Белова привезла в Россию детей-сирот из ДНР для устройства в семьи - РИА Новости, 16.09.2022

Львова-Белова привезла в Россию детей-сирот из ДНР для устройства в семьи

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова привезла 125 детей-сирот в Россию для устройства под опеку, всего в семьи примут 127... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:28

2022-09-16T14:28

2022-09-16T15:59

общество

мария львова-белова

россия

москва

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова привезла 125 детей-сирот в Россию для устройства под опеку, всего в семьи примут 127 детей, сообщили в пресс-службе омбудсмена."При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в российские семьи устраиваются под опеку 127 детей-сирот из Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.Отмечается, что самолётом ВКС России из Ростова-на-Дону прилетели 77 детей, еще 23 ребенка приехали поездом из Курска. Им от 3,5 до 17 лет, некоторые – с инвалидностью. Всего в семьи устраиваются 127 детей-сирот, включая прибывших сегодня в Москву."На сегодняшний день в Москву приехало 125 детей. Они поедут в 13 регионов России", - уточнила Львова-Белова журналистам."Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, долгое время проживали в детских домах и домах ребенка на территории ДНР. Многие из них имеют несколько братьев и сестер, но были разлучены друг с другом – находились в разных учреждениях. После эвакуации детских учреждений из ДНР они проживали в ПВР (пунктах временного размещения - ред.) на территории Ростовской и Курской областей. На сегодня все дети уже имеют российское гражданство", - добавили в сообщении.В регионах России тщательно прорабатывались вопросы семейного устройства этих детей, подбирались семьи, имеющие большой опыт приемного родительства, способные принять сразу несколько детей в составе семейных групп, в том числе детей с инвалидностью и различными заболеваниями, а также подросткового возраста, уточнили в пресс-службе."В подборе опекунов участвовали специалисты-психологи, которые предварительно проводили диагностику состояния каждого ребенка, чтобы в новой семье он чувствовал себя комфортно. При помощи видеосвязи дети имели возможность дистанционно познакомиться с будущими опекунами", - подчеркнули в сообщении.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817219365.html

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817100147.html

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москва

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общество, мария львова-белова, россия, москва, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны