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СК возбудит дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя - РИА Новости, 16.09.2022
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СК возбудит дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя
СК возбудит дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя - РИА Новости, 16.09.2022
СК возбудит дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко, сообщается... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:45
2022-09-16T14:15
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Сергеевича Горенко и его заместителя Екатерины Николаевны Стегленко", - говорится в сообщении.Отмечается, что в здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. По поручению Бастрыкина следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Луганская Народная Республика
13:45 16.09.2022 (обновлено: 14:15 16.09.2022)
 
СК возбудит дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя

Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели генпрокурора ЛНР Горенко и его заместителя

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Сергеевича Горенко и его заместителя Екатерины Николаевны Стегленко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. По поручению Бастрыкина следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.
Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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