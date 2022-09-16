https://ria.ru/20220916/delo-1817246136.html

СК возбудит дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя

СК возбудит дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя - РИА Новости, 16.09.2022

СК возбудит дело после гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко, сообщается... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:45

2022-09-16T13:45

2022-09-16T14:15

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Сергеевича Горенко и его заместителя Екатерины Николаевны Стегленко", - говорится в сообщении.Отмечается, что в здании Генпрокуратуры ЛНР 16 сентября произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. По поручению Бастрыкина следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

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россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика