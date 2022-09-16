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Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue - РИА Новости, 16.09.2022
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Культура
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Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue
Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue - РИА Новости, 16.09.2022
Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue
Тимоти Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue за 106-летнюю историю журнала, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:00
2022-09-16T16:41
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великобритания
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тимоти Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue за 106-летнюю историю журнала, сообщается на сайте издания. Представители "сильного пола" появлялись на титульном листе этого СМИ и ранее, но всегда с кем-то. Сольных фото у них не было. Пионер — актер Хельмут Бергер. В кадре он запечатлен вместе с Марисой Беренсон. Фото сделал Дэвид Бэйли для июльского номера 1970 года.В сентябре 2020 на обложке были футболист Маркус Рашфорд и модель Адвоа Абоа.26-летний Шаламе известен по ролям в фильмах "Зови меня своим именем", "Маленькие женщины", "Король". А еще он сыграл Пола Атрейдеса в экранизации "Дюны" Фрэнка Герберта.
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новости культуры, журналистика, vogue, великобритания, фотография, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, журналистика, Vogue, Великобритания, Фотография, Знаменитости, звезды
16:00 16.09.2022 (обновлено: 16:41 16.09.2022)
 
Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue

Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue за 106 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тимоти Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue за 106-летнюю историю журнала, сообщается на сайте издания.
Представители "сильного пола" появлялись на титульном листе этого СМИ и ранее, но всегда с кем-то. Сольных фото у них не было. Пионер — актер Хельмут Бергер. В кадре он запечатлен вместе с Марисой Беренсон. Фото сделал Дэвид Бэйли для июльского номера 1970 года.
В сентябре 2020 на обложке были футболист Маркус Рашфорд и модель Адвоа Абоа.
26-летний Шаламе известен по ролям в фильмах "Зови меня своим именем", "Маленькие женщины", "Король". А еще он сыграл Пола Атрейдеса в экранизации "Дюны" Фрэнка Герберта.
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