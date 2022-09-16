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Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue

Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue - РИА Новости, 16.09.2022

Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue

Тимоти Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue за 106-летнюю историю журнала, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:00

2022-09-16T16:00

2022-09-16T16:41

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тимоти Шаламе стал первым мужчиной с сольным фото на обложке британского Vogue за 106-летнюю историю журнала, сообщается на сайте издания. Представители "сильного пола" появлялись на титульном листе этого СМИ и ранее, но всегда с кем-то. Сольных фото у них не было. Пионер — актер Хельмут Бергер. В кадре он запечатлен вместе с Марисой Беренсон. Фото сделал Дэвид Бэйли для июльского номера 1970 года.В сентябре 2020 на обложке были футболист Маркус Рашфорд и модель Адвоа Абоа.26-летний Шаламе известен по ролям в фильмах "Зови меня своим именем", "Маленькие женщины", "Король". А еще он сыграл Пола Атрейдеса в экранизации "Дюны" Фрэнка Герберта.

https://ria.ru/20220914/locarno-1816744438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, журналистика, vogue, великобритания, фотография, знаменитости, звезды