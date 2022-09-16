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Самарский губернатор обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет - РИА Новости, 16.09.2022
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Самарский губернатор обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
Самарский губернатор обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет - РИА Новости, 16.09.2022
Самарский губернатор обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами губернской думы и обсудил с ними поправки в бюджет региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:28
2022-09-16T13:14
самарская область
самарская губернская дума
дмитрий азаров
автоваз
виктор кузнецов
россия
экономика
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САМАРА, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами губернской думы и обсудил с ними поправки в бюджет региона, сообщает пресс-служба облправительства."В пятницу, 15 сентября, началась осенняя сессия в Самарской губернской думе. С началом работы депутатов поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Перед пленарным заседанием он встретился с заместителем председателя областного парламента Мариной Антимоновой и председателем комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктором Кузнецовым, чтобы обсудить поправки в главный финансовый документ региона", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, в начале недели Азаров вышел с инициативой о внесении изменений в региональный бюджет с учетом поступления дополнительного финансирования из федерального центра в размере почти 24 миллиардов рублей."Нам удалось добиться поддержки главного инфраструктурного проекта межгосударственного значения – это строительство трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу. Мы заявились на удорожание проекта, еще в прошлом году на всякий случай подстраховали своими ресурсами. Но благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина выделены дополнительные средства в соответствии с моим письмом, за что главе государства огромное спасибо. Это дает нам полную уверенность в ритмичной работе стройки и сдаче объекта в соответствии с ранее установленными сроками", – цитирует Азарова пресс-служба.Кроме того, по словам губернатора, дополнительные средства в размере 1,4 миллиарда рублей удалось привлечь на развитие дорожной инфраструктуры. Азаров также акцентировал внимание депутатов на том, что значительную часть средств предлагается направить на повышение заработной платы медиков, соцработников, сотрудников сферы образования – всего более 2,6 миллиарда рублей, из которых более 1,5 миллиарда рублей – средства регионального бюджета.Отмечается, что благодаря решению президента России регион получает и дополнительные средства на содействие занятости заселения, в первую очередь, крупнейшего трудового коллектива региона "АвтоВАЗа".Азаров отметил, что 1,3 миллиарда рублей предлагается направить на модернизацию объектов ЖКХ, систем водоснабжения, ликвидацию незаконных свалок. Кроме того, будут добавлены значительные средства на проектирование и строительство детских садов, школ, обеспечение жильем детей-сирот.Губернатор добавил, что в этом году работа по наполнению регионального бюджета была непростой, но несмотря на сложности, ни одна программа не закрыта, ни один проект не приостановлен, а темпы строительства объектов ускоряются. "Сейчас мы испытываем несопоставимый удар по экономике, но держим его и движемся вперед", – приводит слова Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20220830/samara-1813274571.html
https://ria.ru/20220902/azarov-1814149714.html
https://ria.ru/20220822/nagrady-1811339641.html
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самарская область, самарская губернская дума, дмитрий азаров, автоваз, виктор кузнецов, россия, экономика
Самарская область, Самарская Губернская Дума, Дмитрий Азаров, АвтоВАЗ, Виктор Кузнецов, Россия, Экономика
12:28 16.09.2022 (обновлено: 13:14 16.09.2022)
 
Самарский губернатор обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет

Глава Самарской области Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет

© Фото предоставлено правительством Самарской областиСамарский губернатор обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
Самарский губернатор обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами губернской думы и обсудил с ними поправки в бюджет региона, сообщает пресс-служба облправительства.
"В пятницу, 15 сентября, началась осенняя сессия в Самарской губернской думе. С началом работы депутатов поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Перед пленарным заседанием он встретился с заместителем председателя областного парламента Мариной Антимоновой и председателем комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктором Кузнецовым, чтобы обсудить поправки в главный финансовый документ региона", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в начале недели Азаров вышел с инициативой о внесении изменений в региональный бюджет с учетом поступления дополнительного финансирования из федерального центра в размере почти 24 миллиардов рублей.
"Нам удалось добиться поддержки главного инфраструктурного проекта межгосударственного значения – это строительство трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу. Мы заявились на удорожание проекта, еще в прошлом году на всякий случай подстраховали своими ресурсами. Но благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина выделены дополнительные средства в соответствии с моим письмом, за что главе государства огромное спасибо. Это дает нам полную уверенность в ритмичной работе стройки и сдаче объекта в соответствии с ранее установленными сроками", – цитирует Азарова пресс-служба.
Кроме того, по словам губернатора, дополнительные средства в размере 1,4 миллиарда рублей удалось привлечь на развитие дорожной инфраструктуры. Азаров также акцентировал внимание депутатов на том, что значительную часть средств предлагается направить на повышение заработной платы медиков, соцработников, сотрудников сферы образования – всего более 2,6 миллиарда рублей, из которых более 1,5 миллиарда рублей – средства регионального бюджета.
Отмечается, что благодаря решению президента России регион получает и дополнительные средства на содействие занятости заселения, в первую очередь, крупнейшего трудового коллектива региона "АвтоВАЗа".
Азаров отметил, что 1,3 миллиарда рублей предлагается направить на модернизацию объектов ЖКХ, систем водоснабжения, ликвидацию незаконных свалок. Кроме того, будут добавлены значительные средства на проектирование и строительство детских садов, школ, обеспечение жильем детей-сирот.
Губернатор добавил, что в этом году работа по наполнению регионального бюджета была непростой, но несмотря на сложности, ни одна программа не закрыта, ни один проект не приостановлен, а темпы строительства объектов ускоряются. "Сейчас мы испытываем несопоставимый удар по экономике, но держим его и движемся вперед", – приводит слова Азарова пресс-служба.

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Самарская областьСамарская Губернская ДумаДмитрий АзаровАвтоВАЗВиктор КузнецовРоссияЭкономика
 
 
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