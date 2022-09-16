02:00 16.09.2022 (обновлено: 09:01 16.09.2022)
Президент Бразилии рассказал о роли НАТО в начале спецоперации
Президент Бразилии Болсонару: НАТО предотвратило бы спецоперацию отказом Киеву в членстве
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. НАТО могло предотвратить российскую спецоперацию отказом Киеву в членстве в блоке, цитирует президента Бразилии Жаира Болсонару газета Folha de S. Paulo.
Политик сравнил конфликт на Украине с Карибским кризисом 1962 года и отметил, что тогда СССР и США смогли урегулировать ситуацию дипломатическим путем благодаря взаимным уступкам. По его мнению, перспектива расширения Североатлантического альянса на восток не могла не беспокоить президента России Владимира Путина.
"Они вступают в НАТО, они разместят ракету всего в нескольких минутах полета от Москвы. Так же как в ситуации с операцией американских войск в заливе Свиней в 1962 году. Советский Союз разместил там баллистические ракеты, и американское правительство сказало: "Убирай, а то плохо будет". И они убрали", — высказался Болсонару.
После начала спецоперации Болсонару заявил, что Бразилия не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую действия России или предлагающую санкции. Правительство латиноамериканской страны на площадке ООН также подвергло критике санкции западных стран в отношении Москвы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карибский кризис 1962 года — резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе. По итогам переговоров Москва согласилась с требованием Вашингтона о выводе ракет с территории острова в обмен на заверения американского правительства о соблюдении территориальной неприкосновенности Кубы, гарантии невмешательства во внутренние дела страны. В конфиденциальном порядке американская сторона также заявила о выводе своих ракет с территории Турции и Италии.
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