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У России самые лучшие беспилотники, заявил глава ФСВТС

У России самые лучшие беспилотники, заявил глава ФСВТС - РИА Новости, 16.09.2022

У России самые лучшие беспилотники, заявил глава ФСВТС

У России нет проблем с беспилотниками, они лучшие и их достаточно, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T22:42

2022-09-16T22:42

2022-09-16T23:33

безопасность

дмитрий шугаев

россия

украина

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. У России нет проблем с беспилотниками, они лучшие и их достаточно, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники", - сказал он журналистам.На вопрос, достаточно ли их, Шугаев сказал, что "у нас всего достаточно".Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили неподтвержденную информацию о том, что в зоне проведения спецоперации России на Украине якобы были найдены фрагменты беспилотника, внешне схожего с иранским дроном-камикадзе. Комментируя эти сообщения, Шугаев призывал верить только заявлениям по линии министерства обороны.

https://ria.ru/20220819/elektrodvigatel-1810833827.html

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безопасность, дмитрий шугаев, россия, украина