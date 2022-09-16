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У России самые лучшие беспилотники, заявил глава ФСВТС
У России самые лучшие беспилотники, заявил глава ФСВТС - РИА Новости, 16.09.2022
У России самые лучшие беспилотники, заявил глава ФСВТС
У России нет проблем с беспилотниками, они лучшие и их достаточно, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T22:42
2022-09-16T22:42
2022-09-16T23:33
безопасность
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. У России нет проблем с беспилотниками, они лучшие и их достаточно, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники", - сказал он журналистам.На вопрос, достаточно ли их, Шугаев сказал, что "у нас всего достаточно".Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили неподтвержденную информацию о том, что в зоне проведения спецоперации России на Украине якобы были найдены фрагменты беспилотника, внешне схожего с иранским дроном-камикадзе. Комментируя эти сообщения, Шугаев призывал верить только заявлениям по линии министерства обороны.
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безопасность, дмитрий шугаев, россия, украина
Безопасность, Дмитрий Шугаев, Россия, Украина
22:42 16.09.2022 (обновлено: 23:33 16.09.2022)
У России самые лучшие беспилотники, заявил глава ФСВТС
Глава ФСВТС Шугаев: у России нет проблем с беспилотниками, они у нас самые лучшие