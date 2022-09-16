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В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку - РИА Новости, 16.09.2022
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В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку
В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку - РИА Новости, 16.09.2022
В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку
Обучать разговорному китайскому языку начали в школах Благовещенска, сообщает губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:46
2022-09-16T13:53
амурская область
россия
общество
образование - общество
василий орлов (губернатор)
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен - РИА Новости. Обучать разговорному китайскому языку начали в школах Благовещенска, сообщает губернатор Амурской области Василий Орлов.По данным правительства области, первыми факультатив ввели школа №22 и гимназия №25 в Благовещенске. Учить разговорный китайский язык могут ученики старших классов во внеурочное время и исключительно по собственному желанию."На факультатив ходят 50 учеников. В остальных школах разговорный китайский язык начнут учить на следующей неделе. Уверен, старшеклассники заинтересуются этой возможностью. В перспективе мы сформируем смешанные группы из учеников 9-11 классов. В них будут заниматься более 400 ребят. Проект финансируется из областного бюджета. В 2022 году на его реализацию предусмотрено 1,3 миллиона рублей, в 2023 году планируем выделить 4,1 миллиона. Эти средства пойдут на закупку учебного материала и зарплаты педагогам", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что в школах Благовещенска работают 11 учителей китайского языка. Там, где таких специалистов нет, для работы факультатива будут привлекать студентов и преподавателей БГПУ, а также педагогов Амурского института развития образования.
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россия, общество, образование - общество, василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область
Амурская область, Россия, Общество, Образование - Общество, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Амурская область
13:46 16.09.2022 (обновлено: 13:53 16.09.2022)
 
В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку

Губернатор Орлов заявил, что в благовещенских школах начали обучать китайскому языку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен - РИА Новости. Обучать разговорному китайскому языку начали в школах Благовещенска, сообщает губернатор Амурской области Василий Орлов.
По данным правительства области, первыми факультатив ввели школа №22 и гимназия №25 в Благовещенске. Учить разговорный китайский язык могут ученики старших классов во внеурочное время и исключительно по собственному желанию.
"На факультатив ходят 50 учеников. В остальных школах разговорный китайский язык начнут учить на следующей неделе. Уверен, старшеклассники заинтересуются этой возможностью. В перспективе мы сформируем смешанные группы из учеников 9-11 классов. В них будут заниматься более 400 ребят. Проект финансируется из областного бюджета. В 2022 году на его реализацию предусмотрено 1,3 миллиона рублей, в 2023 году планируем выделить 4,1 миллиона. Эти средства пойдут на закупку учебного материала и зарплаты педагогам", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что в школах Благовещенска работают 11 учителей китайского языка. Там, где таких специалистов нет, для работы факультатива будут привлекать студентов и преподавателей БГПУ, а также педагогов Амурского института развития образования.

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