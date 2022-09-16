https://ria.ru/20220916/blagoveschensk-1817246710.html

В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку

В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку - РИА Новости, 16.09.2022

В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку

Обучать разговорному китайскому языку начали в школах Благовещенска, сообщает губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:46

2022-09-16T13:46

2022-09-16T13:53

амурская область

россия

общество

образование - общество

василий орлов (губернатор)

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен - РИА Новости. Обучать разговорному китайскому языку начали в школах Благовещенска, сообщает губернатор Амурской области Василий Орлов.По данным правительства области, первыми факультатив ввели школа №22 и гимназия №25 в Благовещенске. Учить разговорный китайский язык могут ученики старших классов во внеурочное время и исключительно по собственному желанию."На факультатив ходят 50 учеников. В остальных школах разговорный китайский язык начнут учить на следующей неделе. Уверен, старшеклассники заинтересуются этой возможностью. В перспективе мы сформируем смешанные группы из учеников 9-11 классов. В них будут заниматься более 400 ребят. Проект финансируется из областного бюджета. В 2022 году на его реализацию предусмотрено 1,3 миллиона рублей, в 2023 году планируем выделить 4,1 миллиона. Эти средства пойдут на закупку учебного материала и зарплаты педагогам", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что в школах Благовещенска работают 11 учителей китайского языка. Там, где таких специалистов нет, для работы факультатива будут привлекать студентов и преподавателей БГПУ, а также педагогов Амурского института развития образования.

https://ria.ru/20220830/studenty-1813161800.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область