https://ria.ru/20220916/blagoveschensk-1817246710.html
В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку
В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку - РИА Новости, 16.09.2022
В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку
Обучать разговорному китайскому языку начали в школах Благовещенска, сообщает губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:46
2022-09-16T13:46
2022-09-16T13:53
амурская область
россия
общество
образование - общество
василий орлов (губернатор)
благовещенск
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768871272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb65b8007e81aeb2b33672ac8010ad86.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен - РИА Новости. Обучать разговорному китайскому языку начали в школах Благовещенска, сообщает губернатор Амурской области Василий Орлов.По данным правительства области, первыми факультатив ввели школа №22 и гимназия №25 в Благовещенске. Учить разговорный китайский язык могут ученики старших классов во внеурочное время и исключительно по собственному желанию."На факультатив ходят 50 учеников. В остальных школах разговорный китайский язык начнут учить на следующей неделе. Уверен, старшеклассники заинтересуются этой возможностью. В перспективе мы сформируем смешанные группы из учеников 9-11 классов. В них будут заниматься более 400 ребят. Проект финансируется из областного бюджета. В 2022 году на его реализацию предусмотрено 1,3 миллиона рублей, в 2023 году планируем выделить 4,1 миллиона. Эти средства пойдут на закупку учебного материала и зарплаты педагогам", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что в школах Благовещенска работают 11 учителей китайского языка. Там, где таких специалистов нет, для работы факультатива будут привлекать студентов и преподавателей БГПУ, а также педагогов Амурского института развития образования.
https://ria.ru/20220830/studenty-1813161800.html
россия
благовещенск
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768871272_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_a1affbe3485f17b37c9c7393163a1afe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, образование - общество, василий орлов (губернатор), благовещенск, амурская область
Амурская область, Россия, Общество, Образование - Общество, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Амурская область
13:46 16.09.2022 (обновлено: 13:53 16.09.2022)
В благовещенских школах начали обучать разговорному китайскому языку
Губернатор Орлов заявил, что в благовещенских школах начали обучать китайскому языку
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен - РИА Новости.
Обучать разговорному китайскому языку начали в школах Благовещенска, сообщает
губернатор Амурской области Василий Орлов.
По данным правительства области, первыми факультатив ввели школа №22 и гимназия №25 в Благовещенске. Учить разговорный китайский язык могут ученики старших классов во внеурочное время и исключительно по собственному желанию.
"На факультатив ходят 50 учеников. В остальных школах разговорный китайский язык начнут учить на следующей неделе. Уверен, старшеклассники заинтересуются этой возможностью. В перспективе мы сформируем смешанные группы из учеников 9-11 классов. В них будут заниматься более 400 ребят. Проект финансируется из областного бюджета. В 2022 году на его реализацию предусмотрено 1,3 миллиона рублей, в 2023 году планируем выделить 4,1 миллиона. Эти средства пойдут на закупку учебного материала и зарплаты педагогам", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что в школах Благовещенска работают 11 учителей китайского языка. Там, где таких специалистов нет, для работы факультатива будут привлекать студентов и преподавателей БГПУ, а также педагогов Амурского института развития образования.