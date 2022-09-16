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Голикова назвала ситуацию на рынке труда в России стабильной - РИА Новости, 16.09.2022
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Голикова назвала ситуацию на рынке труда в России стабильной
Голикова назвала ситуацию на рынке труда в России стабильной - РИА Новости, 16.09.2022
Голикова назвала ситуацию на рынке труда в России стабильной
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметила отсутствие изменений численности зарегистрированных... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:01
2022-09-16T16:01
экономика
россия
татьяна голикова
безработица
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметила отсутствие изменений численности зарегистрированных безработными в стране.Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела традиционное заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников. В период с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тысячи и составила 653,9 тысячи человек", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.
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экономика, россия, татьяна голикова, безработица
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, Безработица
16:01 16.09.2022
 
Голикова назвала ситуацию на рынке труда в России стабильной

Голикова заявила, что численность зарегистрированных безработных в России остается прежней

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметила отсутствие изменений численности зарегистрированных безработными в стране.
Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела традиционное заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
"Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников. В период с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тысячи и составила 653,9 тысячи человек", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 21:04
Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России в 2022 году
 
ЭкономикаРоссияТатьяна ГоликоваБезработица
 
 
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