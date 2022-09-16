https://ria.ru/20220916/bezrabotitsa-1817312461.html
Голикова назвала ситуацию на рынке труда в России стабильной
Голикова назвала ситуацию на рынке труда в России стабильной - РИА Новости, 16.09.2022
Голикова назвала ситуацию на рынке труда в России стабильной
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметила отсутствие изменений численности зарегистрированных... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:01
2022-09-16T16:01
2022-09-16T16:01
экономика
россия
татьяна голикова
безработица
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметила отсутствие изменений численности зарегистрированных безработными в стране.Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела традиционное заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников. В период с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тысячи и составила 653,9 тысячи человек", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.
https://ria.ru/20220814/bezrabotitsa-1809556727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, татьяна голикова, безработица
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, Безработица
Голикова назвала ситуацию на рынке труда в России стабильной
Голикова заявила, что численность зарегистрированных безработных в России остается прежней
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметила отсутствие изменений численности зарегистрированных безработными в стране.
Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела традиционное заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
"Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников. В период с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тысячи и составила 653,9 тысячи человек", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.