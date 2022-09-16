https://ria.ru/20220916/bezopasnost-1817288520.html

В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности

В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности - РИА Новости, 16.09.2022

В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности

ШОС готова работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:14

2022-09-16T15:14

2022-09-16T15:14

в мире

шос

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ШОС готова работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях.Соответствующее заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении глобальной продовольственной безопасности опубликовано на сайте Кремля."Мы выражаем готовность в дальнейшем совместно работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220916/kosmos-1817233147.html

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