https://ria.ru/20220916/bezopasnost-1817288520.html
В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности
В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности - РИА Новости, 16.09.2022
В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности
ШОС готова работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:14
2022-09-16T15:14
2022-09-16T15:14
в мире
шос
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ШОС готова работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях.Соответствующее заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении глобальной продовольственной безопасности опубликовано на сайте Кремля."Мы выражаем готовность в дальнейшем совместно работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220916/kosmos-1817233147.html
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в мире, шос
В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности
В ШОС готовы работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности