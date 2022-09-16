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В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности - РИА Новости, 16.09.2022
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В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности
В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности - РИА Новости, 16.09.2022
В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности
ШОС готова работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:14
2022-09-16T15:14
в мире
шос
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ШОС готова работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях.Соответствующее заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении глобальной продовольственной безопасности опубликовано на сайте Кремля."Мы выражаем готовность в дальнейшем совместно работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях", - говорится в заявлении.
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в мире, шос
В мире, ШОС
15:14 16.09.2022
 
В ШОС готовы к сотрудничеству в обеспечении продовольственной безопасности

В ШОС готовы работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сбор урожая. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ШОС готова работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях.
Соответствующее заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении глобальной продовольственной безопасности опубликовано на сайте Кремля.
"Мы выражаем готовность в дальнейшем совместно работать с другими странами над обеспечением продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях", - говорится в заявлении.

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