13:41 16.09.2022 (обновлено: 14:49 16.09.2022)
"Что за чушь?" Немцы жестко ответили на заявление Бербок об Украине
Читатели Die Welt отправили главу МИД ФРГ Бербок на фронт после заявления об Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Анналену Бербок после ее требования передать Украине танки.
"Американцы танки не поставляют, а Бербок гениальный стратег, ей же виднее! Нет, не поставляйте танки, нужен мир!" — написал один из пользователей.
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"Госпожа Бербок, ваша политика наносит вред гражданам Германии", — поддержал другой.
"Что за чушь она несет? Только эскалация и военная риторика. За последние шесть месяцев я почти не слышал от нее слов о необходимости переговорах с Россией", — отметил третий.
"Только если Бербок пойдет на фронт. Ей срочно требуется руководить операцией там", — возмутился комментатор.
"Глава МИД Германии разжигает конфликт вместо того, чтобы заключать мир!" — заключили читатели.
На этой неделе Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвала как можно быстрее предоставить Украине танки, потому что немецкое оружие помогает спасать человеческие жизни. При этом канцлер Олаф Шольц говорил о том, что Берлин будет действовать в этом вопросе только вместе с союзниками по НАТО — но ни одна страна альянса, в том числе США, пока не отправила на Украину ни одного танка собственного производства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
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