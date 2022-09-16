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"Что за чушь?" Немцы жестко ответили на заявление Бербок об Украине - РИА Новости, 16.09.2022
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"Что за чушь?" Немцы жестко ответили на заявление Бербок об Украине
"Что за чушь?" Немцы жестко ответили на заявление Бербок об Украине - РИА Новости, 16.09.2022
"Что за чушь?" Немцы жестко ответили на заявление Бербок об Украине
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Анналену Бербок после ее требования передать Украине танки. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:41
2022-09-16T14:49
в мире
анналена бербок
украина
россия
мид германии
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Анналену Бербок после ее требования передать Украине танки. "Американцы танки не поставляют, а Бербок гениальный стратег, ей же виднее! Нет, не поставляйте танки, нужен мир!" — написал один из пользователей. "Госпожа Бербок, ваша политика наносит вред гражданам Германии", — поддержал другой. "Что за чушь она несет? Только эскалация и военная риторика. За последние шесть месяцев я почти не слышал от нее слов о необходимости переговорах с Россией", — отметил третий. "Только если Бербок пойдет на фронт. Ей срочно требуется руководить операцией там", — возмутился комментатор. "Глава МИД Германии разжигает конфликт вместо того, чтобы заключать мир!" — заключили читатели. На этой неделе Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвала как можно быстрее предоставить Украине танки, потому что немецкое оружие помогает спасать человеческие жизни. При этом канцлер Олаф Шольц говорил о том, что Берлин будет действовать в этом вопросе только вместе с союзниками по НАТО — но ни одна страна альянса, в том числе США, пока не отправила на Украину ни одного танка собственного производства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html
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в мире, анналена бербок, украина, россия, мид германии
В мире, Анналена Бербок, Украина, Россия, МИД Германии
13:41 16.09.2022 (обновлено: 14:49 16.09.2022)
 
"Что за чушь?" Немцы жестко ответили на заявление Бербок об Украине

Читатели Die Welt отправили главу МИД ФРГ Бербок на фронт после заявления об Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Анналену Бербок после ее требования передать Украине танки.
"Американцы танки не поставляют, а Бербок гениальный стратег, ей же виднее! Нет, не поставляйте танки, нужен мир!" — написал один из пользователей.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 09:57
Шольц заявлением об Украине вывел из себя США, пишут СМИ
"Госпожа Бербок, ваша политика наносит вред гражданам Германии", — поддержал другой.
"Что за чушь она несет? Только эскалация и военная риторика. За последние шесть месяцев я почти не слышал от нее слов о необходимости переговорах с Россией", — отметил третий.
"Только если Бербок пойдет на фронт. Ей срочно требуется руководить операцией там", — возмутился комментатор.
"Глава МИД Германии разжигает конфликт вместо того, чтобы заключать мир!" — заключили читатели.
Немецкий танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 02:39Специальная военная операция на Украине
В бундестаге объяснили, почему Запад не может дать Украине танки
На этой неделе Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвала как можно быстрее предоставить Украине танки, потому что немецкое оружие помогает спасать человеческие жизни. При этом канцлер Олаф Шольц говорил о том, что Берлин будет действовать в этом вопросе только вместе с союзниками по НАТО — но ни одна страна альянса, в том числе США, пока не отправила на Украину ни одного танка собственного производства.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 11:00
Боррель заявил, что в ЕС есть желающие прекратить поддержку Украины
 
В миреАнналена БербокУкраинаРоссияМИД Германии
 
 
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