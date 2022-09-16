https://ria.ru/20220916/berbok-1817244743.html

"Что за чушь?" Немцы жестко ответили на заявление Бербок об Украине

"Что за чушь?" Немцы жестко ответили на заявление Бербок об Украине - РИА Новости, 16.09.2022

"Что за чушь?" Немцы жестко ответили на заявление Бербок об Украине

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Анналену Бербок после ее требования передать Украине танки. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:41

2022-09-16T13:41

2022-09-16T14:49

в мире

анналена бербок

украина

россия

мид германии

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Анналену Бербок после ее требования передать Украине танки. "Американцы танки не поставляют, а Бербок гениальный стратег, ей же виднее! Нет, не поставляйте танки, нужен мир!" — написал один из пользователей. "Госпожа Бербок, ваша политика наносит вред гражданам Германии", — поддержал другой. "Что за чушь она несет? Только эскалация и военная риторика. За последние шесть месяцев я почти не слышал от нее слов о необходимости переговорах с Россией", — отметил третий. "Только если Бербок пойдет на фронт. Ей срочно требуется руководить операцией там", — возмутился комментатор. "Глава МИД Германии разжигает конфликт вместо того, чтобы заключать мир!" — заключили читатели. На этой неделе Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвала как можно быстрее предоставить Украине танки, потому что немецкое оружие помогает спасать человеческие жизни. При этом канцлер Олаф Шольц говорил о том, что Берлин будет действовать в этом вопросе только вместе с союзниками по НАТО — но ни одна страна альянса, в том числе США, пока не отправила на Украину ни одного танка собственного производства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html

https://ria.ru/20220916/tanki-1817146446.html

https://ria.ru/20220915/borrel-1816918710.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, анналена бербок, украина, россия, мид германии