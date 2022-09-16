https://ria.ru/20220916/batalon-1817446707.html
Два батальона присоединились к союзникам в Донбассе, сообщил Кадыров
Два батальона присоединились к союзникам в Донбассе, сообщил Кадыров - РИА Новости, 16.09.2022
Два батальона присоединились к союзникам в Донбассе, сообщил Кадыров
Военнослужащие батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" присоединились к союзным войскам в Донбассе, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:38
2022-09-16T20:38
2022-09-16T21:54
специальная военная операция на украине
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рамзан кадыров
донбасс
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ГРОЗНЫЙ, 16 сен — РИА Новости. Военнослужащие батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" присоединились к союзным войскам в Донбассе, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Военнослужащие батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" вместе со своими опытными командирами присоединились к огромному числу союзных войск в Донбассе", — написал он.Ранее в четверг чеченский лидер призвал российские регионы к самомобилизации. По его мнению, каждый субъект способен собрать минимум тысячу добровольцев, тем самым помочь решить задачи, которые стоят в рамках спецоперации.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220916/samomobilizatsiya-1817281797.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, рамзан кадыров, донбасс, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Донбасс, Россия, Украина, Владимир Путин
20:38 16.09.2022 (обновлено: 21:54 16.09.2022)
Два батальона присоединились к союзникам в Донбассе, сообщил Кадыров
Кадыров: "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" присоединились к союзным силам в Донбассе