https://ria.ru/20220916/batalon-1817446707.html

Два батальона присоединились к союзникам в Донбассе, сообщил Кадыров

Два батальона присоединились к союзникам в Донбассе, сообщил Кадыров - РИА Новости, 16.09.2022

Два батальона присоединились к союзникам в Донбассе, сообщил Кадыров

Военнослужащие батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" присоединились к союзным войскам в Донбассе, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:38

2022-09-16T20:38

2022-09-16T21:54

специальная военная операция на украине

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рамзан кадыров

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владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 16 сен — РИА Новости. Военнослужащие батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" присоединились к союзным войскам в Донбассе, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Военнослужащие батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" вместе со своими опытными командирами присоединились к огромному числу союзных войск в Донбассе", — написал он.Ранее в четверг чеченский лидер призвал российские регионы к самомобилизации. По его мнению, каждый субъект способен собрать минимум тысячу добровольцев, тем самым помочь решить задачи, которые стоят в рамках спецоперации.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220916/samomobilizatsiya-1817281797.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, рамзан кадыров, донбасс, россия, украина, владимир путин