https://ria.ru/20220916/azerbaydzhan-1817388070.html

Ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации, заявил Алиев

Ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации, заявил Алиев - РИА Новости, 16.09.2022

Ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации, заявил Алиев

Соблюдение режима прекращения огня на границе говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерения широкомасштабной эскалации, заявил на встрече РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:13

2022-09-16T18:13

2022-09-16T18:40

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

шос

саммит шос в самарканде

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БАКУ, 16 сен – РИА Новости. Соблюдение режима прекращения огня на границе говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерения широкомасштабной эскалации, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.Алиев также выразил благодарность Путину за оперативное реагирование на эскалацию на армяно-азербайджанской границе. "Хотел бы выразить вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились, хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации", - сказал Алиев.Отметив, что, к сожалению, пограничные конфликты случаются, азербайджанский лидер добавил, что последние события на границе с Арменией были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон, но "главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести ее в мирное русло"."По той информации, которую сейчас получаю с мест, как я уже сказал, около двух суток ситуация стабильная, сейчас главное – не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений и двигаться в этом направлении", - подчеркнул президент Азербайджана.Алиев приветствовал усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии. "Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после второй карабахской войны, и мы будем делать все для того, чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", - заключил он.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, шос, саммит шос в самарканде