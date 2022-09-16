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Ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации, заявил Алиев - РИА Новости, 16.09.2022
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Ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации, заявил Алиев
Ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации, заявил Алиев - РИА Новости, 16.09.2022
Ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации, заявил Алиев
Соблюдение режима прекращения огня на границе говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерения широкомасштабной эскалации, заявил на встрече РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:13
2022-09-16T18:40
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
шос
саммит шос в самарканде
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БАКУ, 16 сен – РИА Новости. Соблюдение режима прекращения огня на границе говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерения широкомасштабной эскалации, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.Алиев также выразил благодарность Путину за оперативное реагирование на эскалацию на армяно-азербайджанской границе. "Хотел бы выразить вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились, хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации", - сказал Алиев.Отметив, что, к сожалению, пограничные конфликты случаются, азербайджанский лидер добавил, что последние события на границе с Арменией были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон, но "главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести ее в мирное русло"."По той информации, которую сейчас получаю с мест, как я уже сказал, около двух суток ситуация стабильная, сейчас главное – не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений и двигаться в этом направлении", - подчеркнул президент Азербайджана.Алиев приветствовал усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии. "Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после второй карабахской войны, и мы будем делать все для того, чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", - заключил он.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Россия, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
18:13 16.09.2022 (обновлено: 18:40 16.09.2022)
 
Ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации, заявил Алиев

Алиев: события показали, что ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании в расширенном составе глав стран - участниц ШОС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании в расширенном составе глав стран - участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании в расширенном составе глав стран - участниц ШОС
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БАКУ, 16 сен – РИА Новости. Соблюдение режима прекращения огня на границе говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерения широкомасштабной эскалации, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.
Алиев также выразил благодарность Путину за оперативное реагирование на эскалацию на армяно-азербайджанской границе. "Хотел бы выразить вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились, хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации", - сказал Алиев.
Отметив, что, к сожалению, пограничные конфликты случаются, азербайджанский лидер добавил, что последние события на границе с Арменией были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон, но "главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести ее в мирное русло".
"По той информации, которую сейчас получаю с мест, как я уже сказал, около двух суток ситуация стабильная, сейчас главное – не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений и двигаться в этом направлении", - подчеркнул президент Азербайджана.
Алиев приветствовал усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии. "Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после второй карабахской войны, и мы будем делать все для того, чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", - заключил он.

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В миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границеШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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