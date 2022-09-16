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В Краснодарском крае СК завел дело после нападения пациента на врача
В Краснодарском крае СК завел дело после нападения пациента на врача - РИА Новости, 16.09.2022
В Краснодарском крае СК завел дело после нападения пациента на врача
Следователи возбудили дело после того, как на врача поликлиники напал с ножом пациент в Краснодарском крае, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:50
2022-09-16T20:50
2022-09-16T20:51
происшествия
здоровье - общество
россия
краснодарский край
армавир
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело после того, как на врача поликлиники напал с ножом пациент в Краснодарском крае, сообщает управление СК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 29-летнего врача городской поликлиники (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в четверг вечером подозреваемый пришел к врачу, у которого наблюдался, в поликлинику городской больницы Армавира. Фигурант прошел в его кабинет и нанес не менее 3 ударов ножом в живот медика. Однако, злоумышленника остановили очевидцы. Подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, но был экстренно госпитализирован.В настоящее время потерпевший и подозреваемый находятся в реанимации, злоумышленник под охраной.Следствие продолжается.
https://ria.ru/20220916/ubiystvo-1817444552.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, краснодарский край, армавир, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Краснодарский край, Армавир, Следственный комитет России (СК РФ)
20:50 16.09.2022 (обновлено: 20:51 16.09.2022)
В Краснодарском крае СК завел дело после нападения пациента на врача
В Краснодарском крае СК завел дело после того, как на врача поликлиники напал пациент