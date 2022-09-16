Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае СК завел дело после нападения пациента на врача - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/ataka-1817450575.html
В Краснодарском крае СК завел дело после нападения пациента на врача
В Краснодарском крае СК завел дело после нападения пациента на врача - РИА Новости, 16.09.2022
В Краснодарском крае СК завел дело после нападения пациента на врача
Следователи возбудили дело после того, как на врача поликлиники напал с ножом пациент в Краснодарском крае, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:50
2022-09-16T20:51
происшествия
здоровье - общество
россия
краснодарский край
армавир
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело после того, как на врача поликлиники напал с ножом пациент в Краснодарском крае, сообщает управление СК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 29-летнего врача городской поликлиники (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в четверг вечером подозреваемый пришел к врачу, у которого наблюдался, в поликлинику городской больницы Армавира. Фигурант прошел в его кабинет и нанес не менее 3 ударов ножом в живот медика. Однако, злоумышленника остановили очевидцы. Подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, но был экстренно госпитализирован.В настоящее время потерпевший и подозреваемый находятся в реанимации, злоумышленник под охраной.Следствие продолжается.
https://ria.ru/20220916/ubiystvo-1817444552.html
россия
краснодарский край
армавир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, краснодарский край, армавир, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Краснодарский край, Армавир, Следственный комитет России (СК РФ)
20:50 16.09.2022 (обновлено: 20:51 16.09.2022)
 
В Краснодарском крае СК завел дело после нападения пациента на врача

В Краснодарском крае СК завел дело после того, как на врача поликлиники напал пациент

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета
Врач сидит за столом кабинета - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врач сидит за столом кабинета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело после того, как на врача поликлиники напал с ножом пациент в Краснодарском крае, сообщает управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 29-летнего врача городской поликлиники (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в четверг вечером подозреваемый пришел к врачу, у которого наблюдался, в поликлинику городской больницы Армавира. Фигурант прошел в его кабинет и нанес не менее 3 ударов ножом в живот медика. Однако, злоумышленника остановили очевидцы. Подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, но был экстренно госпитализирован.
В настоящее время потерпевший и подозреваемый находятся в реанимации, злоумышленник под охраной.
Следствие продолжается.

Читайте также:

 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКраснодарский крайАрмавирСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала