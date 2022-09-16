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Около восьми тысяч человек покинули дома в Армении из-за боевых действий - РИА Новости, 16.09.2022
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Около восьми тысяч человек покинули дома в Армении из-за боевых действий
Около восьми тысяч человек покинули дома в Армении из-за боевых действий - РИА Новости, 16.09.2022
Около восьми тысяч человек покинули дома в Армении из-за боевых действий
Не менее 7,6 тысячи человек покинули свои дома в Армении из-за обстрелов на границе с Азербайджаном, сообщила омбудсмен Кристине Григорян. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:04
2022-09-16T17:18
в мире
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ЕРЕВАН, 16 сен – РИА Новости. Не менее 7,6 тысячи человек покинули свои дома в Армении из-за обстрелов на границе с Азербайджаном, сообщила омбудсмен Кристине Григорян."По данным офиса защитника прав человека, в результате нападения Азербайджана на Армению не менее 7,6 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома в Гегаркуникской, Сюникской и Вайоцдзорской областях. Большинство из них женщины, дети, старики и люди с ограниченными возможностями. Среди перемещенных 1437 детей и 99 инвалидов", - написала Григорян в соцсетях.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220915/odkb-1817136585.html
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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, россия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:04 16.09.2022 (обновлено: 17:18 16.09.2022)
 
Около восьми тысяч человек покинули дома в Армении из-за боевых действий

Омбудсмен Армении Григорян: около восьми тысяч человек покинули дома из-за обстрелов

© AFP 2022 / Karen MinasyanРазрушения после обстрелов в армянском селе Сотк
Разрушения после обстрелов в армянском селе Сотк - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Karen Minasyan
Разрушения после обстрелов в армянском селе Сотк. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 сен – РИА Новости. Не менее 7,6 тысячи человек покинули свои дома в Армении из-за обстрелов на границе с Азербайджаном, сообщила омбудсмен Кристине Григорян.
"По данным офиса защитника прав человека, в результате нападения Азербайджана на Армению не менее 7,6 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома в Гегаркуникской, Сюникской и Вайоцдзорской областях. Большинство из них женщины, дети, старики и люди с ограниченными возможностями. Среди перемещенных 1437 детей и 99 инвалидов", - написала Григорян в соцсетях.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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ОДКБ будет вырабатывать предложения по деэскалации в Армении
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
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Вчера, 10:13
Пашинян потребовал от Азербайджана покинуть "суверенную территорию Армении"
 
В миреГригорий КарасинВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияАзербайджанРоссияОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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