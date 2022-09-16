https://ria.ru/20220916/armeniya-1817347205.html

Около восьми тысяч человек покинули дома в Армении из-за боевых действий

Около восьми тысяч человек покинули дома в Армении из-за боевых действий - РИА Новости, 16.09.2022

Около восьми тысяч человек покинули дома в Армении из-за боевых действий

Не менее 7,6 тысячи человек покинули свои дома в Армении из-за обстрелов на границе с Азербайджаном, сообщила омбудсмен Кристине Григорян. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:04

2022-09-16T17:04

2022-09-16T17:18

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ЕРЕВАН, 16 сен – РИА Новости. Не менее 7,6 тысячи человек покинули свои дома в Армении из-за обстрелов на границе с Азербайджаном, сообщила омбудсмен Кристине Григорян."По данным офиса защитника прав человека, в результате нападения Азербайджана на Армению не менее 7,6 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома в Гегаркуникской, Сюникской и Вайоцдзорской областях. Большинство из них женщины, дети, старики и люди с ограниченными возможностями. Среди перемещенных 1437 детей и 99 инвалидов", - написала Григорян в соцсетях.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220915/odkb-1817136585.html

https://ria.ru/20220916/armeniya-1817176637.html

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