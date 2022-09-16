https://ria.ru/20220916/armeniya-1817247079.html

Алиев возложил ответственность за эскалацию ситуации на границе на Ереван

Алиев возложил ответственность за эскалацию ситуации на границе на Ереван - РИА Новости, 16.09.2022

Алиев возложил ответственность за эскалацию ситуации на границе на Ереван

Вся ответственность за эскалацию на армяно-азербайджанской границе лежит на военно-политическом руководстве Армении, заявил в пятницу президент Азербайджана... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:46

2022-09-16T13:46

2022-09-16T13:46

в мире

ильхам алиев

азербайджан

армения

шос

саммит шос в самарканде

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 16 сен – РИА Новости. Вся ответственность за эскалацию на армяно-азербайджанской границе лежит на военно-политическом руководстве Армении, заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде."Азербайджан предоставил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности… К сожалению, 13 сентября текущего года Армения совершила широкомасштабную военную операцию в районе государственной границы с Азербайджаном. Провокация Армении является ударом по процессу нормализации отношений. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении", - сказал Алиев.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИДа. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ильхам алиев, азербайджан, армения, шос, саммит шос в самарканде, ситуация на армяно-азербайджанской границе