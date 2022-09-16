Алиев возложил ответственность за эскалацию ситуации на границе на Ереван
Алиев возложил ответственность за эскалацию ситуации на границе на власти Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 16 сен – РИА Новости. Вся ответственность за эскалацию на армяно-азербайджанской границе лежит на военно-политическом руководстве Армении, заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
"Азербайджан предоставил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности… К сожалению, 13 сентября текущего года Армения совершила широкомасштабную военную операцию в районе государственной границы с Азербайджаном. Провокация Армении является ударом по процессу нормализации отношений. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении", - сказал Алиев.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИДа. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.