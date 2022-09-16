Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали пенсионера, признавшегося в убийстве жены - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/arest-1817463837.html
В Москве арестовали пенсионера, признавшегося в убийстве жены
В Москве арестовали пенсионера, признавшегося в убийстве жены - РИА Новости, 16.09.2022
В Москве арестовали пенсионера, признавшегося в убийстве жены
Суд арестовал пенсионера МВД РФ, который признался в убийстве супруги, гулявшей с собакой в Новой Москве, мужчине предъявлено обвинение, сообщается в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T22:00
2022-09-16T22:00
происшествия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Суд арестовал пенсионера МВД РФ, который признался в убийстве супруги, гулявшей с собакой в Новой Москве, мужчине предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Убийство при загадочных обстоятельствах произошло 5 сентября: в новой Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением в голову. Супруг убитой, пенсионер МВД, тогда рассказывал силовикам, что его жену застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. При этом сам муж якобы момента убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем.Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие не исключает причастность супруга убитой к преступлению, он даже был задержан, однако позднее его отпустили. А 15 сентября стало известно о повторном задержании супруга убитой, а также другого мужчины. По одной из версий следствия, причиной убийства могло стать желание мужа завладеть ее имуществом. Пенсионер МВД РФ Юрий Новиков позднее признался в убийстве супруги."Суд избрал в отношении 52-летнего жителя столицы, обвиняемого в организации убийства по найму своей жены, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 ноября 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), части 3 статьи 33 пунктом 3 части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства по найму)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, обвиняемый привлек к убийству жены знакомого, который нашел исполнителя преступления и передал ему оружие, боеприпасы и деньги, сообщив также о маршрутах ее передвижения. Уточняется, что ранее пособника мужчины суд также заключил под стражу.
https://ria.ru/20220916/zhivoder-1817461296.html
https://ria.ru/20220916/orenburg-1817217058.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
22:00 16.09.2022
 
В Москве арестовали пенсионера, признавшегося в убийстве жены

В Москве арестовали пенсионера МВД, признавшегося в убийстве жены на прогулке с собакой

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Суд арестовал пенсионера МВД РФ, который признался в убийстве супруги, гулявшей с собакой в Новой Москве, мужчине предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Убийство при загадочных обстоятельствах произошло 5 сентября: в новой Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением в голову. Супруг убитой, пенсионер МВД, тогда рассказывал силовикам, что его жену застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. При этом сам муж якобы момента убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 21:34
В Москве полиция поймала живодера, издевавшегося над кошками
Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие не исключает причастность супруга убитой к преступлению, он даже был задержан, однако позднее его отпустили. А 15 сентября стало известно о повторном задержании супруга убитой, а также другого мужчины. По одной из версий следствия, причиной убийства могло стать желание мужа завладеть ее имуществом. Пенсионер МВД РФ Юрий Новиков позднее признался в убийстве супруги.
"Суд избрал в отношении 52-летнего жителя столицы, обвиняемого в организации убийства по найму своей жены, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 ноября 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), части 3 статьи 33 пунктом 3 части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства по найму)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, обвиняемый привлек к убийству жены знакомого, который нашел исполнителя преступления и передал ему оружие, боеприпасы и деньги, сообщив также о маршрутах ее передвижения. Уточняется, что ранее пособника мужчины суд также заключил под стражу.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 12:31
В Оренбурге сотрудник отдела по борьбе с наркотиками пытался их продавать
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала