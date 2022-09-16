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В Москве арестовали пенсионера, признавшегося в убийстве жены

В Москве арестовали пенсионера, признавшегося в убийстве жены - РИА Новости, 16.09.2022

В Москве арестовали пенсионера, признавшегося в убийстве жены

Суд арестовал пенсионера МВД РФ, который признался в убийстве супруги, гулявшей с собакой в Новой Москве, мужчине предъявлено обвинение, сообщается в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T22:00

2022-09-16T22:00

2022-09-16T22:00

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Суд арестовал пенсионера МВД РФ, который признался в убийстве супруги, гулявшей с собакой в Новой Москве, мужчине предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Убийство при загадочных обстоятельствах произошло 5 сентября: в новой Москве обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением в голову. Супруг убитой, пенсионер МВД, тогда рассказывал силовикам, что его жену застрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. При этом сам муж якобы момента убийства не видел – он, по собственным словам, уводил собаку, а его жена осталась ругаться с незнакомцем.Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие не исключает причастность супруга убитой к преступлению, он даже был задержан, однако позднее его отпустили. А 15 сентября стало известно о повторном задержании супруга убитой, а также другого мужчины. По одной из версий следствия, причиной убийства могло стать желание мужа завладеть ее имуществом. Пенсионер МВД РФ Юрий Новиков позднее признался в убийстве супруги."Суд избрал в отношении 52-летнего жителя столицы, обвиняемого в организации убийства по найму своей жены, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 ноября 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), части 3 статьи 33 пунктом 3 части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства по найму)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, обвиняемый привлек к убийству жены знакомого, который нашел исполнителя преступления и передал ему оружие, боеприпасы и деньги, сообщив также о маршрутах ее передвижения. Уточняется, что ранее пособника мужчины суд также заключил под стражу.

https://ria.ru/20220916/zhivoder-1817461296.html

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происшествия, россия, москва