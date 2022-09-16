https://ria.ru/20220916/anklav-1817403833.html

Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав, заявил Путин

Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022

Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав, заявил Путин

Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:39

2022-09-16T18:39

2022-09-16T18:48

специальная военная операция на украине

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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация, заявил президент РФ Владимир Путин."На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России как таковой, её ядра", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов."То, что они всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление только вызывает то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей... Само собой напрашивается вывод, собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с США и стремятся, и стремились - создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления", - сказал Путин.Он отметил, что главной целью является предотвратить такое развитие событий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, сша