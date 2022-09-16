https://ria.ru/20220916/ammiak-1817431922.html
Зеленский назвал условия согласия на экспорт российского аммиака
Зеленский назвал условия согласия на экспорт российского аммиака - РИА Новости, 16.09.2022
Зеленский назвал условия согласия на экспорт российского аммиака
Киев разрешит экспорт российского аммиака через свою территорию в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных солдат, заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:03
2022-09-16T20:03
2022-09-16T22:42
экономика
владимир зеленский
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уралхим
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киев разрешит экспорт российского аммиака через свою территорию в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных солдат, заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер."Я против поставок аммиака из России через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН", — подчеркнул глава государства.Ранее издание со ссылкой дипломатический источник сообщило, что ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через территорию Украины. Так, аммиак компании "Уралхим" должен будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать компания Trammo, которая будет поставлять аммиак на мировые рынки через Черное море. При этом Trammo будет платить Киеву за его перекачку и транзит.Позже эту информацию подтвердил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
https://ria.ru/20220916/gaz-1817420321.html
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экономика, владимир зеленский, украина, киев, москва, оон, антониу гутерреш, уралхим, россия
Экономика, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Москва, ООН, Антониу Гутерреш, Уралхим, Россия
20:03 16.09.2022 (обновлено: 22:42 16.09.2022)
Зеленский назвал условия согласия на экспорт российского аммиака
Зеленский: Киев разрешит экспорт аммиака из России через Украину в обмен на военнопленных