https://ria.ru/20220916/ammiak-1817431922.html

Зеленский назвал условия согласия на экспорт российского аммиака

Зеленский назвал условия согласия на экспорт российского аммиака - РИА Новости, 16.09.2022

Зеленский назвал условия согласия на экспорт российского аммиака

Киев разрешит экспорт российского аммиака через свою территорию в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных солдат, заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:03

2022-09-16T20:03

2022-09-16T22:42

экономика

владимир зеленский

украина

киев

москва

оон

антониу гутерреш

уралхим

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киев разрешит экспорт российского аммиака через свою территорию в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных солдат, заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер."Я против поставок аммиака из России через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН", — подчеркнул глава государства.Ранее издание со ссылкой дипломатический источник сообщило, что ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через территорию Украины. Так, аммиак компании "Уралхим" должен будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать компания Trammo, которая будет поставлять аммиак на мировые рынки через Черное море. При этом Trammo будет платить Киеву за его перекачку и транзит.Позже эту информацию подтвердил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

https://ria.ru/20220916/gaz-1817420321.html

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экономика, владимир зеленский, украина, киев, москва, оон, антониу гутерреш, уралхим, россия