https://ria.ru/20220916/amerika-1817129568.html

Америка отказалась спасать Европу

Америка отказалась спасать Европу - РИА Новости, 16.09.2022

Америка отказалась спасать Европу

В тот самый момент, когда лето только закончилось, а зимние холода еще и не думали начинаться, хваленое западное единство трещит по всем швам. В зарубежной... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:00

2022-09-16T08:00

2022-09-16T08:07

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В тот самый момент, когда лето только закончилось, а зимние холода еще и не думали начинаться, хваленое западное единство трещит по всем швам. В зарубежной прессе ширятся многочисленные интервью руководителей американских нефте- и газодобывающих компаний, где они прямо и без малейших экивоков говорят, что не смогут спасти Европу от дефицита углеводородных энергоносителей и последней стоит приготовиться к серьезным испытаниям, включая сокращение производства и веерные отключения.Несомненная ирония ситуации заключается в том, что именно Вашингтон активно подталкивал и практически ультимативно требовал от Брюсселя ввести все возможные ограничительные меры против поставок российского угля, нефти и газа. Ожидалось, что введение эмбарго обрушит российскую экономику и высушит бюджет, который, как многие были уверены, держится исключительно на валютных вливаниях от продажи энергоресурсов, в частности в Европу, которая исторически является ключевым рынком для российского экспорта. Соединенные Штаты на каждом углу трубили, что спасут союзников, нарастив трансконтинентальные поставки собственной сланцевой нефти и сжиженного газа, а потому бояться совершенно нечего.Однако после полного запрета на покупку российского угля и попытки введения потолка цен на нефть внезапно обнаружилось, что заменить выпавшие объемы крайне проблематично, а то, что поступало из других стран, стоит уже кратно больше. Например, стоимость тонны угля энергетических марок уверенно держится выше 350 долларов, что минимум в три раза выше, чем годом ранее. Ситуацию на рынке нефти позавчера весьма доходчиво и красноречиво описала министр финансов США Джэнет Йеллен. Как только будет введен полный запрет на импорт российской нефти — а такая возможность все еще рассматривается, и эмбарго могут ввести в действие до конца года — это приведет к резкому скачку стоимости, когда за бочку будут просить более 100 долларов. Отдельные американские экономисты и аналитические агентства называют даже планку в 120-140 долларов.Нужно отметить, что американцы действительно сильно и резко нарастили свою долю в европейском импорте. Например, в апреле, то есть спустя неполных два месяца после начала СВО и постепенного схлопывания российских поставок, американские нефтяники продавали своим европейским друзьям рекордные 1,5 миллиона баррелей в сутки. Внушительно подрос и экспорт природного газа — только за июль американцы доставили в европейские порты СПГ общим объемом 57 миллиардов кубометров. Тем самым Старый Свет стал основным рынком сбыта, на который пришлось 68 процентов всего проданного за рубеж газа, имеющего американское происхождение. Более того, администрация президента Байдена клятвенно обещала еще больше увеличить поставки, называлась даже цифра в дополнительные 15 миллиардов кубометров. Именно под эту дудку, манипулируя приведенными выше цифрами, и удалось убедить Евросоюз броситься в самоубийственный энергетический штопор.По факту же произошел банальный передел рынка, когда один продавец, с одной стороны, запугав покупателя до полусмерти, а с другой — пообещав ему золотые горы, просто вытеснил конкурента. Схема очень похожа на ту, что в лихие 90-е проворачивали всевозможные уголовные элементы и рэкетиры.И вот за окном середина весьма теплого сентября, а риторика из-за океана изменилась самым кардинальным образом. Кратко основную мысль можно описать так: нефти и газа нет, но вы держитесь.Например, представитель крупной акционерной компании Quantum Energy Partners, которая специализируется на инвестициях в нефтегазовый сектор, без всяких обиняков говорит, что увеличить добычу невозможно ни сейчас, ни в обозримом будущем. "Помощи не будет, — подводит черту руководитель компании. — Ни по нефти, ни по газу".Ему вторят коллеги из буровой компании Pioneer Natural Resources. Ее директор уточняет, что количество буровых вышек в США в последний год практически неизменно и увеличения их количества в планах нет. Более того, ожидается даже спад производства сырой нефти в объеме около одного миллиона баррелей в сутки.Поскольку введение дальнейших ограничений со стороны ЕС — вопрос практически решенный, ожидается, что к концу года объем экспорта российской нефти и ее продуктов в Старый Свет снизится как минимум на 20 процентов. Рынки среагировали адекватно — и бочка эталонной Brent на последних торгах уверенно держалась у отметки 95 долларов, а учитывая предстоящий спад поставок и заявления из-за океана, можно смело ожидать, что дешеветь черное золото не будет.Масла в огонь подлило и выступление Александра Новака, который озвучил прогноз падения экспорта природного газа в ЕС в объеме около 50 миллиардов, что означает сокращение на целую треть по сравнению с результатами 2021 года. Но это не значит, что российский бюджет недополучит прибыль. В самое ближайшее время будут проведены заключительные переговоры по согласованию строительства магистрального газопровода "Сила Сибири — 2" мощностью в те самые 50 миллиардов кубометров. В процессе наращивание объемов поставок по первой "Силе". В ближайшей перспективе по этой трубе будет прокачиваться не менее 20 миллиардов кубометров голубого топлива. В процессе технической разработки находится и газопровод от Владивостока в северную часть КНР. Это еще 10 миллиардов. Да, перечисленные проекты будут запущены не завтра, но нитки трубопроводов наконец-то свяжут российский рынок с премиальными и практически бездонными в плане потребностей площадками Азиатско-Тихоокеанского региона.Что касается реакции на заявления американских энергетиков в самой Европе, которая входит в отопительный сезон с крайне мутными перспективами, то здесь без всякого преувеличения можно ожидать чего угодно — от взрыва народного недовольства до физического распада этого политического блока.На днях премьер-министр Польши обрушился с разгромной критикой на Германию, обвинив ее в создании текущего кризиса. Моравецкий заявил, что энергетика Европы находится в руинах, а причина этого — преждевременный отказ Берлина от угольных и атомных электростанций, а также чрезмерная зависимость от "Северных потоков", которые в силу известных причин больше не могут выполнять свои проектные функции.Но и это еще не все.Все та же Польша объявила, что требует от немцев репараций за годы оккупации времен Второй мировой войны в размере — вдумайтесь — более триллиона долларов. То есть Варшава, главный получатель невозвратной финансовой помощи из бюджета ЕС, идет на умышленное максимальное обострение отношений с главным донором. Свидетельствовать это может только о глубине системного политического кризиса, что вырос из кризиса энергоресурсов. Слов, которые за последние недели наговорили польские руководители, в другие времена с лихвой хватило бы если не для разрыва дипломатических отношений, то для предельного их охлаждения уж точно. Накал внутриевропейской межгосударственной риторики явно отображает кризис Европы, когда отдельные участники яростно перетягивают на себя углеводородное одеяло, попутно выискивая виновных среди соседей.Текущий кризис был создан руками США, и никто не поручится, что в Европе не начнутся реальные центробежные процессы распада. Впрочем, возможно, конструкторы кризиса именно так и задумали.

https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html

https://ria.ru/20220912/krizis-1816029594.html

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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