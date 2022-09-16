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Более трех тысяч человек принимают участие в форуме "Алтай-Азия 2022"

Более трех тысяч человек принимают участие в форуме "Алтай-Азия 2022" - РИА Новости, 16.09.2022

Более трех тысяч человек принимают участие в форуме "Алтай-Азия 2022"

Более 3 тысяч участников из 150 российских и 60 зарубежных вузов принимают участие в форуме "Алтай-Азия 2022" в Алтайском государственном университете (АлтГУ),... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:11

2022-09-16T10:11

2022-09-16T10:15

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БАРНАУЛ, 16 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч участников из 150 российских и 60 зарубежных вузов принимают участие в форуме "Алтай-Азия 2022" в Алтайском государственном университете (АлтГУ), сообщает пресс-служба регионального правительства."V международный форум "Алтай – Азия 2022: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики" проходит в Алтайском государственном университете. Очно принимают участие более 300 представителей из 150 российских и 60 зарубежных университетов, представители власти и бизнеса. Всего на площадках форума, включая онлайн, работают около 3000 человек", - говорится в сообщении.Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров отметил важность развития международного сотрудничества с Центрально-Азиатским регионом. Поздравил участников с открытием форума и зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь."Региональная власть всегда готова поддержать организационным ресурсом, административным - всем, что есть в нашем распоряжении, чтобы общение между учеными, между студентами укреплялось и продолжало развиваться на еще более высоком, качественном уровне", - отметил Снесарь.

https://na.ria.ru/20220915/altgu-1816992915.html

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Екатерина Зайцева

алтайский край, алтайский государственный университет, барнаул, общество, навигатор абитуриента