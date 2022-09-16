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Минпромторг планирует внести алкоголь в перечень параллельного импорта - РИА Новости, 16.09.2022
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Минпромторг планирует внести алкоголь в перечень параллельного импорта
Минпромторг планирует внести алкоголь в перечень параллельного импорта - РИА Новости, 16.09.2022
Минпромторг планирует внести алкоголь в перечень параллельного импорта
Минпромторг РФ предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта, следует из соответствующего проекта изменений, опубликованного на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:43
2022-09-16T21:50
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта, следует из соответствующего проекта изменений, опубликованного на regulation.gov.ru.Из документа следует, что в перечень параллельного импорта будут включены шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водка (Absolut), виски (Henessy, Jameson) и другие алкогольные напитки зарубежных брендов.В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy. В письме отмечалось, что заместить эти товары в ближайшее время не представляется возможным: на российском рынке нет аналогов и технологий, чтобы наладить их производство.После этого, в сентябре, СМИ со ссылкой на источник сообщали о том, что Минфин выступил против включения алкоголя в перечень товаров, параллельный импорт которых разрешен в Россию.Против выступала и пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel). По ее мнению, включение алкоголя в список параллельного импорта будет иметь негативные последствия и для потребителя, и для рынка в целом.В конце июля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует интересам российского бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию предприятия и может оперативно заместить практически любую иностранную продукцию в сфере АПК. В министерстве отмечали, что Минсельхоз будет рассматривать продукцию АПК для параллельного импорта только как исключение.
https://ria.ru/20220729/diageo-1805862652.html
https://ria.ru/20220911/alkogol-1815932254.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
20:43 16.09.2022 (обновлено: 21:50 16.09.2022)
 
Минпромторг планирует внести алкоголь в перечень параллельного импорта

Минпромторг предложил внести крепкий алкоголь в перечень параллельного импорта

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПокупательница в отделе алкогольной продукции в магазине
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта, следует из соответствующего проекта изменений, опубликованного на regulation.gov.ru.
Из документа следует, что в перечень параллельного импорта будут включены шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водка (Absolut), виски (Henessy, Jameson) и другие алкогольные напитки зарубежных брендов.
Водка Smirnoff - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 14:24
Производитель алкоголя Diageo оценил убытки из-за ухода из России
В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy. В письме отмечалось, что заместить эти товары в ближайшее время не представляется возможным: на российском рынке нет аналогов и технологий, чтобы наладить их производство.
После этого, в сентябре, СМИ со ссылкой на источник сообщали о том, что Минфин выступил против включения алкоголя в перечень товаров, параллельный импорт которых разрешен в Россию.
Против выступала и пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel). По ее мнению, включение алкоголя в список параллельного импорта будет иметь негативные последствия и для потребителя, и для рынка в целом.
В конце июля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует интересам российского бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию предприятия и может оперативно заместить практически любую иностранную продукцию в сфере АПК. В министерстве отмечали, что Минсельхоз будет рассматривать продукцию АПК для параллельного импорта только как исключение.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 00:21
Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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