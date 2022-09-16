20:43 16.09.2022 (обновлено: 21:50 16.09.2022)
Минпромторг планирует внести алкоголь в перечень параллельного импорта
Минпромторг предложил внести крепкий алкоголь в перечень параллельного импорта
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПокупательница в отделе алкогольной продукции в магазине
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта, следует из соответствующего проекта изменений, опубликованного на regulation.gov.ru.
Из документа следует, что в перечень параллельного импорта будут включены шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водка (Absolut), виски (Henessy, Jameson) и другие алкогольные напитки зарубежных брендов.
В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy. В письме отмечалось, что заместить эти товары в ближайшее время не представляется возможным: на российском рынке нет аналогов и технологий, чтобы наладить их производство.
После этого, в сентябре, СМИ со ссылкой на источник сообщали о том, что Минфин выступил против включения алкоголя в перечень товаров, параллельный импорт которых разрешен в Россию.
Против выступала и пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel). По ее мнению, включение алкоголя в список параллельного импорта будет иметь негативные последствия и для потребителя, и для рынка в целом.
В конце июля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует интересам российского бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию предприятия и может оперативно заместить практически любую иностранную продукцию в сфере АПК. В министерстве отмечали, что Минсельхоз будет рассматривать продукцию АПК для параллельного импорта только как исключение.
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