https://ria.ru/20220915/zelenskiy-1816952116.html
Пресс-секретарь Зеленского рассказал о состоянии президента после ДТП
Пресс-секретарь Зеленского рассказал о состоянии президента после ДТП - РИА Новости, 15.09.2022
Пресс-секретарь Зеленского рассказал о состоянии президента после ДТП
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что после ДТП в Киеве Зеленский получил легкие ссадины, которые никак не повлияли на его работу... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:40
2022-09-15T12:40
2022-09-15T12:40
владимир зеленский
киев
в мире
украина
дтп
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что после ДТП в Киеве Зеленский получил легкие ссадины, которые никак не повлияли на его работу сегодня, передает интернет издание "Страна.ua".Днем ранее кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве.По словам Никифорова, "авария никак не отразилась на состоянии здоровья и работоспособности" Зеленского. Он добавил, что Зеленский получил лишь "легкие ссадины". "Он с самого утра работает. Все запланированные на сегодня мероприятия происходят по графику", - сказал Никифоров.По словам Никифорова, ДТП в Киеве произошло буквально за несколько минут до начала комендантского часа, около 23.00. Зеленский возвращался из поездки, другой автомобиль двигался в перекрестном направлении - и произошло столкновение, добавил Никифоров.На вопрос, была ли авария случайной или умышленной, Никифоров ответил: "Версии и другие подробности происшествия сообщит полиция".
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816756840.html
https://ria.ru/20220914/naftogaz-1816818038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, киев, в мире, украина, дтп
Владимир Зеленский, Киев, В мире, Украина, ДТП
Пресс-секретарь Зеленского рассказал о состоянии президента после ДТП
Пресс-секретарь Никифоров сообщил, что после ДТП в Киеве Зеленский получил легкие ссадины
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что после ДТП в Киеве Зеленский получил легкие ссадины, которые никак не повлияли на его работу сегодня, передает
интернет издание "Страна.ua".
Днем ранее кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве.
По словам Никифорова, "авария никак не отразилась на состоянии здоровья и работоспособности" Зеленского. Он добавил, что Зеленский получил лишь "легкие ссадины". "Он с самого утра работает. Все запланированные на сегодня мероприятия происходят по графику", - сказал Никифоров.
По словам Никифорова, ДТП в Киеве произошло буквально за несколько минут до начала комендантского часа, около 23.00. Зеленский возвращался из поездки, другой автомобиль двигался в перекрестном направлении - и произошло столкновение, добавил Никифоров.
На вопрос, была ли авария случайной или умышленной, Никифоров ответил: "Версии и другие подробности происшествия сообщит полиция".