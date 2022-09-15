https://ria.ru/20220915/zelenskiy-1816952116.html

Пресс-секретарь Зеленского рассказал о состоянии президента после ДТП

Пресс-секретарь Зеленского рассказал о состоянии президента после ДТП - РИА Новости, 15.09.2022

Пресс-секретарь Зеленского рассказал о состоянии президента после ДТП

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что после ДТП в Киеве Зеленский получил легкие ссадины, которые никак не повлияли на его работу... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:40

2022-09-15T12:40

2022-09-15T12:40

владимир зеленский

киев

в мире

украина

дтп

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что после ДТП в Киеве Зеленский получил легкие ссадины, которые никак не повлияли на его работу сегодня, передает интернет издание "Страна.ua".Днем ранее кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве.По словам Никифорова, "авария никак не отразилась на состоянии здоровья и работоспособности" Зеленского. Он добавил, что Зеленский получил лишь "легкие ссадины". "Он с самого утра работает. Все запланированные на сегодня мероприятия происходят по графику", - сказал Никифоров.По словам Никифорова, ДТП в Киеве произошло буквально за несколько минут до начала комендантского часа, около 23.00. Зеленский возвращался из поездки, другой автомобиль двигался в перекрестном направлении - и произошло столкновение, добавил Никифоров.На вопрос, была ли авария случайной или умышленной, Никифоров ответил: "Версии и другие подробности происшествия сообщит полиция".

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816756840.html

https://ria.ru/20220914/naftogaz-1816818038.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир зеленский, киев, в мире, украина, дтп