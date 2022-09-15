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В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально - РИА Новости, 15.09.2022
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В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально
В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально - РИА Новости, 15.09.2022
В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально
ГА ООН в пятницу примет решение о том, разрешить ли Владимиру Зеленскому прислать записанное видеообращение к участникам недели высокого уровня сессии... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T02:38
2022-09-15T02:39
в мире
владимир зеленский
россия
оон
генеральная ассамблея оон
василий небензя
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ООН, 15 сен - РИА Новости. ГА ООН в пятницу примет решение о том, разрешить ли Владимиру Зеленскому прислать записанное видеообращение к участникам недели высокого уровня сессии Генассамблеи, сообщили РИА Новости в офисе ее председателя."(Проект постановления о разрешении) поступил. Решение будет приниматься в пятницу", - сказали в офисе.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не поддержит это решение, так как оно нарушает правила.
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в мире, владимир зеленский, россия, оон, генеральная ассамблея оон, василий небензя
В мире, Владимир Зеленский, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя
02:38 15.09.2022 (обновлено: 02:39 15.09.2022)
 
В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально

В ООН в пятницу решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее с видеообращением

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 сен - РИА Новости. ГА ООН в пятницу примет решение о том, разрешить ли Владимиру Зеленскому прислать записанное видеообращение к участникам недели высокого уровня сессии Генассамблеи, сообщили РИА Новости в офисе ее председателя.
"(Проект постановления о разрешении) поступил. Решение будет приниматься в пятницу", - сказали в офисе.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 15:44Специальная военная операция на Украине
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Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не поддержит это решение, так как оно нарушает правила.
 
В миреВладимир ЗеленскийРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНВасилий Небензя
 
 
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