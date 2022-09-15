https://ria.ru/20220915/zelenskiy-1816875258.html
В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально
В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально - РИА Новости, 15.09.2022
В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально
ГА ООН в пятницу примет решение о том, разрешить ли Владимиру Зеленскому прислать записанное видеообращение к участникам недели высокого уровня сессии... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T02:38
2022-09-15T02:38
2022-09-15T02:39
в мире
владимир зеленский
россия
оон
генеральная ассамблея оон
василий небензя
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ООН, 15 сен - РИА Новости. ГА ООН в пятницу примет решение о том, разрешить ли Владимиру Зеленскому прислать записанное видеообращение к участникам недели высокого уровня сессии Генассамблеи, сообщили РИА Новости в офисе ее председателя."(Проект постановления о разрешении) поступил. Решение будет приниматься в пятницу", - сказали в офисе.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не поддержит это решение, так как оно нарушает правила.
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816756840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, россия, оон, генеральная ассамблея оон, василий небензя
В мире, Владимир Зеленский, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя
02:38 15.09.2022 (обновлено: 02:39 15.09.2022)
В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально
В ООН в пятницу решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее с видеообращением