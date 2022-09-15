https://ria.ru/20220915/zelenskiy-1816875258.html

В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально

В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально - РИА Новости, 15.09.2022

В ООН решат, позволить ли Зеленскому обратиться к Генассамблее виртуально

ГА ООН в пятницу примет решение о том, разрешить ли Владимиру Зеленскому прислать записанное видеообращение к участникам недели высокого уровня сессии... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T02:38

2022-09-15T02:38

2022-09-15T02:39

в мире

владимир зеленский

россия

оон

генеральная ассамблея оон

василий небензя

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ООН, 15 сен - РИА Новости. ГА ООН в пятницу примет решение о том, разрешить ли Владимиру Зеленскому прислать записанное видеообращение к участникам недели высокого уровня сессии Генассамблеи, сообщили РИА Новости в офисе ее председателя."(Проект постановления о разрешении) поступил. Решение будет приниматься в пятницу", - сказали в офисе.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не поддержит это решение, так как оно нарушает правила.

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816756840.html

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Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, россия, оон, генеральная ассамблея оон, василий небензя