https://ria.ru/20220915/zapad-1816965474.html

Запад не держит своего слова, заявил Путин

Запад не держит своего слова, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022

Запад не держит своего слова, заявил Путин

Западные страны "хозяева своего слова": хотят - дают, хотят - забирают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:09

2022-09-15T13:09

2022-09-15T14:12

в мире

владимир путин

ибрахим раиси

россия

иран

шос

евросоюз

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816952004_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fad381b93fab36cb8cb111e2371ec4aa.jpg

САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Западные страны "хозяева своего слова": хотят - дают, хотят - забирают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Самарканде на полях саммита ШОС."Они хозяева своего слова. Хотят - дают, хотят - забирают", - сказал он, комментируя слова Раиси о недоговороспособности США и неспособности ЕС выполнять обещания.

https://ria.ru/20220907/zerno-1815047288.html

россия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, ибрахим раиси, россия, иран, шос, евросоюз, сша, саммит шос в самарканде