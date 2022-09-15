https://ria.ru/20220915/zapad-1816965474.html
Запад не держит своего слова, заявил Путин
Запад не держит своего слова, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
Запад не держит своего слова, заявил Путин
Западные страны "хозяева своего слова": хотят - дают, хотят - забирают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:09
2022-09-15T13:09
2022-09-15T14:12
в мире
владимир путин
ибрахим раиси
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сша
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Западные страны "хозяева своего слова": хотят - дают, хотят - забирают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Самарканде на полях саммита ШОС."Они хозяева своего слова. Хотят - дают, хотят - забирают", - сказал он, комментируя слова Раиси о недоговороспособности США и неспособности ЕС выполнять обещания.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ибрахим раиси, россия, иран, шос, евросоюз, сша, саммит шос в самарканде
В мире, Владимир Путин, Ибрахим Раиси, Россия, Иран, ШОС, Евросоюз, США, Саммит ШОС в Самарканде
13:09 15.09.2022 (обновлено: 14:12 15.09.2022)
Запад не держит своего слова, заявил Путин
Путин на встрече с президентом Ирана Раиси назвал западные страны "хозяевами своего слова"