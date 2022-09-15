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Запад не держит своего слова, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
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Запад не держит своего слова, заявил Путин
Запад не держит своего слова, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
Запад не держит своего слова, заявил Путин
Западные страны "хозяева своего слова": хотят - дают, хотят - забирают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:09
2022-09-15T14:12
в мире
владимир путин
ибрахим раиси
россия
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шос
евросоюз
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Западные страны "хозяева своего слова": хотят - дают, хотят - забирают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Самарканде на полях саммита ШОС."Они хозяева своего слова. Хотят - дают, хотят - забирают", - сказал он, комментируя слова Раиси о недоговороспособности США и неспособности ЕС выполнять обещания.
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в мире, владимир путин, ибрахим раиси, россия, иран, шос, евросоюз, сша, саммит шос в самарканде
В мире, Владимир Путин, Ибрахим Раиси, Россия, Иран, ШОС, Евросоюз, США, Саммит ШОС в Самарканде
13:09 15.09.2022 (обновлено: 14:12 15.09.2022)
 
Запад не держит своего слова, заявил Путин

Путин на встрече с президентом Ирана Раиси назвал западные страны "хозяевами своего слова"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Западные страны "хозяева своего слова": хотят - дают, хотят - забирают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Самарканде на полях саммита ШОС.
"Они хозяева своего слова. Хотят - дают, хотят - забирают", - сказал он, комментируя слова Раиси о недоговороспособности США и неспособности ЕС выполнять обещания.

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