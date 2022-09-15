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ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич - РИА Новости, 15.09.2022
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ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич
ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич - РИА Новости, 15.09.2022
ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич
Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ВСУ намеренно обстреливает "наиболее уязвимые узлы" Запорожской АЭС, провоцируя таким образом масштабную... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:23
2022-09-15T15:38
в мире
вооруженные силы украины
запорожская аэс
максим буякевич
россия
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обсе
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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ВСУ намеренно обстреливает "наиболее уязвимые узлы" Запорожской АЭС, провоцируя таким образом масштабную радиационную аварию."Во имя геополитических целей киевскому режиму позволяют "играть с огнем". Так, провоцирование напряженности вокруг ЗАЭС не встречает осуждения со стороны его внешних кураторов. Это позволяет прийти к выводу, что такая напряженность выгодна зарубежным спонсорам Киева... ВСУ нацеливают снаряды на наиболее уязвимые узлы ЗАЭС, умышленно создавая риск масштабной радиационной аварии", - заявил он, выступая в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ."Разделяем выводы Гендиректора МАГАТЭ о том, что основную угрозу безопасности ЗАЭС представляют обстрелы ее территории. Подчеркиваем - США и ЕС своим замалчиванием ситуации с атаками на станцию поощряют опасные провокации киевского режима", - добавил Буякевич.
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в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс, максим буякевич, россия, киев, сша, обсе
В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Максим Буякевич, Россия, Киев, США, ОБСЕ
14:23 15.09.2022 (обновлено: 15:38 15.09.2022)
 
ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич

Буякевич: ВСУ нацеливают снаряды на наиболее уязвимые узлы ЗАЭС, создавая риск аварии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ВСУ намеренно обстреливает "наиболее уязвимые узлы" Запорожской АЭС, провоцируя таким образом масштабную радиационную аварию.
"Во имя геополитических целей киевскому режиму позволяют "играть с огнем". Так, провоцирование напряженности вокруг ЗАЭС не встречает осуждения со стороны его внешних кураторов. Это позволяет прийти к выводу, что такая напряженность выгодна зарубежным спонсорам Киева... ВСУ нацеливают снаряды на наиболее уязвимые узлы ЗАЭС, умышленно создавая риск масштабной радиационной аварии", - заявил он, выступая в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
"Разделяем выводы Гендиректора МАГАТЭ о том, что основную угрозу безопасности ЗАЭС представляют обстрелы ее территории. Подчеркиваем - США и ЕС своим замалчиванием ситуации с атаками на станцию поощряют опасные провокации киевского режима", - добавил Буякевич.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 14:30Специальная военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС
 
В миреВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМаксим БуякевичРоссияКиевСШАОБСЕ
 
 
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