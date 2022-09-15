https://ria.ru/20220915/zaes-1816992025.html
ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич
ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич - РИА Новости, 15.09.2022
ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич
Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ВСУ намеренно обстреливает "наиболее уязвимые узлы" Запорожской АЭС, провоцируя таким образом масштабную... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:23
2022-09-15T14:23
2022-09-15T15:38
в мире
вооруженные силы украины
запорожская аэс
максим буякевич
россия
киев
сша
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745855_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_0e48dd96c962809dbec7736617608ecc.jpg
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ВСУ намеренно обстреливает "наиболее уязвимые узлы" Запорожской АЭС, провоцируя таким образом масштабную радиационную аварию."Во имя геополитических целей киевскому режиму позволяют "играть с огнем". Так, провоцирование напряженности вокруг ЗАЭС не встречает осуждения со стороны его внешних кураторов. Это позволяет прийти к выводу, что такая напряженность выгодна зарубежным спонсорам Киева... ВСУ нацеливают снаряды на наиболее уязвимые узлы ЗАЭС, умышленно создавая риск масштабной радиационной аварии", - заявил он, выступая в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ."Разделяем выводы Гендиректора МАГАТЭ о том, что основную угрозу безопасности ЗАЭС представляют обстрелы ее территории. Подчеркиваем - США и ЕС своим замалчиванием ситуации с атаками на станцию поощряют опасные провокации киевского режима", - добавил Буякевич.
https://ria.ru/20220912/zaes-1816210227.html
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e45c5f0cb7babf9289fbdbc8aa87cc4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс, максим буякевич, россия, киев, сша, обсе
В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Максим Буякевич, Россия, Киев, США, ОБСЕ
14:23 15.09.2022 (обновлено: 15:38 15.09.2022)
ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич
Буякевич: ВСУ нацеливают снаряды на наиболее уязвимые узлы ЗАЭС, создавая риск аварии