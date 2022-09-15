https://ria.ru/20220915/zaes-1816992025.html

ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич

ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич - РИА Новости, 15.09.2022

ВСУ нацеливаются на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС, заявил Буякевич

Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ВСУ намеренно обстреливает "наиболее уязвимые узлы" Запорожской АЭС, провоцируя таким образом масштабную... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:23

2022-09-15T14:23

2022-09-15T15:38

в мире

вооруженные силы украины

запорожская аэс

максим буякевич

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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ВСУ намеренно обстреливает "наиболее уязвимые узлы" Запорожской АЭС, провоцируя таким образом масштабную радиационную аварию."Во имя геополитических целей киевскому режиму позволяют "играть с огнем". Так, провоцирование напряженности вокруг ЗАЭС не встречает осуждения со стороны его внешних кураторов. Это позволяет прийти к выводу, что такая напряженность выгодна зарубежным спонсорам Киева... ВСУ нацеливают снаряды на наиболее уязвимые узлы ЗАЭС, умышленно создавая риск масштабной радиационной аварии", - заявил он, выступая в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ."Разделяем выводы Гендиректора МАГАТЭ о том, что основную угрозу безопасности ЗАЭС представляют обстрелы ее территории. Подчеркиваем - США и ЕС своим замалчиванием ситуации с атаками на станцию поощряют опасные провокации киевского режима", - добавил Буякевич.

https://ria.ru/20220912/zaes-1816210227.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс, максим буякевич, россия, киев, сша, обсе