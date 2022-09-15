https://ria.ru/20220915/zaes-1816980598.html

Ульянов заявил об отсутствии на ЗАЭС военных целей

Ульянов заявил об отсутствии на ЗАЭС военных целей - РИА Новости, 15.09.2022

Ульянов заявил об отсутствии на ЗАЭС военных целей

Никаких военных целей, которые могли бы служить предлогом для оправдания украинских обстрелов и нападений на Запорожскую АЭС, не было и нет, заявил на... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:50

2022-09-15T13:50

2022-09-15T14:40

в мире

запорожская аэс

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михаил ульянов (дипломат)

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вена

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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Никаких военных целей, которые могли бы служить предлогом для оправдания украинских обстрелов и нападений на Запорожскую АЭС, не было и нет, заявил на сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ постпред России Михаил Ульянов."Никаких военных целей, которые могли бы служить предлогом для оправдания украинских обстрелов и нападений на ЗАЭС, не было и нет", - приводит слова высокопоставленного дипломата в соцсети Twitter постпредствo России при международных организациях в Вене.По словам Ульянова, российская сторона поддерживает идею о том, что "ЗАЭС не должна становиться ни объектом, ни плацдармом для атак"."Для нас это аксиома, относящаяся не только к ЗАЭС, но и к любым АЭС в зоне военного конфликта", - добавил он.Ульянов подчеркнул, что в Москве выражают надежду на то, что "украинская сторона официально подтвердит, что и она исходит из вышесказанного".Касаясь выводов представленного на прошлой неделе доклада МАГАТЭ по итогам инспекционной поездки на ЗАЭС, Ульянов заявил, что "молчание на счет того, кто именно осуществляет обстрелы Запорожской АЭС, лишь поощряет украинскую сторону продолжать ракетно-артиллерийские удары".Ранее в МАГАТЭ констатировали кризисную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС из-за продолжающихся обстрелов района станции. В итоге агентстве выступило с предложением о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, это единственный способ избежать "ядерной аварии".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220914/zaes-1816830646.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, магатэ, михаил ульянов (дипломат), россия, вена