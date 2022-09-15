https://ria.ru/20220915/zaderzhanie-1817014159.html

В Воронеже задержали мужчину, напавшего в подъезде на девочку

В Воронеже задержали мужчину, напавшего в подъезде на девочку - РИА Новости, 15.09.2022

В Воронеже задержали мужчину, напавшего в подъезде на девочку

Правоохранители задержали мужчину, который в подъезде многоэтажного дома в Воронеже напал на девочку, сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:26

2022-09-15T15:26

2022-09-15T15:26

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который в подъезде многоэтажного дома в Воронеже напал на девочку, сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.Видео происшествия появилось в местных Telegram-каналах. На видео показано, как мужчина догоняет девочку у подъезда, заходит вперед нее, а потом у лифта нападает на ребенка. Девочка вырывается, и мужчина убегает."Следственными органами регионального управления СК по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.По какой статье возбуждено дело, представитель следствия не уточнил, отметив, что нападение произошло в среду, 14 сентября. По словам собеседника агентства, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.По данным местных СМИ, мужчина напал на 8-летнюю девочку, возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

https://ria.ru/20220811/arest-1808967651.html

https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802131137.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)