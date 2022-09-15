https://ria.ru/20220915/zaderzhanie-1817014159.html
В Воронеже задержали мужчину, напавшего в подъезде на девочку
В Воронеже задержали мужчину, напавшего в подъезде на девочку - РИА Новости, 15.09.2022
В Воронеже задержали мужчину, напавшего в подъезде на девочку
Правоохранители задержали мужчину, который в подъезде многоэтажного дома в Воронеже напал на девочку, сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:26
2022-09-15T15:26
2022-09-15T15:26
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который в подъезде многоэтажного дома в Воронеже напал на девочку, сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.Видео происшествия появилось в местных Telegram-каналах. На видео показано, как мужчина догоняет девочку у подъезда, заходит вперед нее, а потом у лифта нападает на ребенка. Девочка вырывается, и мужчина убегает."Следственными органами регионального управления СК по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.По какой статье возбуждено дело, представитель следствия не уточнил, отметив, что нападение произошло в среду, 14 сентября. По словам собеседника агентства, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.По данным местных СМИ, мужчина напал на 8-летнюю девочку, возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
https://ria.ru/20220811/arest-1808967651.html
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже задержали мужчину, напавшего в подъезде на девочку
СК: мужчину, напавшего на девочку в подъезде дома, задержали в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который в подъезде многоэтажного дома в Воронеже напал на девочку, сообщил в четверг РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Видео происшествия появилось в местных Telegram-каналах. На видео показано, как мужчина догоняет девочку у подъезда, заходит вперед нее, а потом у лифта нападает на ребенка. Девочка вырывается, и мужчина убегает.
"Следственными органами регионального управления СК по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.
По какой статье возбуждено дело, представитель следствия не уточнил, отметив, что нападение произошло в среду, 14 сентября. По словам собеседника агентства, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данным местных СМИ, мужчина напал на 8-летнюю девочку, возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.