https://ria.ru/20220915/vzryvy-1817011747.html

Запорожская ВГА объяснила звуки взрывов в Мелитополе работой саперов

Запорожская ВГА объяснила звуки взрывов в Мелитополе работой саперов - РИА Новости, 15.09.2022

Запорожская ВГА объяснила звуки взрывов в Мелитополе работой саперов

Звуки громких взрывов, раздавшиеся днем в Мелитополе, были следствием уничтожения саперами боеприпасов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:19

2022-09-15T15:19

2022-09-15T15:34

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Звуки громких взрывов, раздавшиеся днем в Мелитополе, были следствием уничтожения саперами боеприпасов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее сообщалось о двух взрывах в четверг в Мелитополе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220906/berdyansk-1814894870.html

мелитополь

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

мелитополь, в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр