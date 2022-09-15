https://ria.ru/20220915/vzryvy-1817011747.html
Запорожская ВГА объяснила звуки взрывов в Мелитополе работой саперов
Запорожская ВГА объяснила звуки взрывов в Мелитополе работой саперов - РИА Новости, 15.09.2022
Запорожская ВГА объяснила звуки взрывов в Мелитополе работой саперов
Звуки громких взрывов, раздавшиеся днем в Мелитополе, были следствием уничтожения саперами боеприпасов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:19
2022-09-15T15:19
2022-09-15T15:34
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
владимир рогов
запорожская область
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Звуки громких взрывов, раздавшиеся днем в Мелитополе, были следствием уничтожения саперами боеприпасов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее сообщалось о двух взрывах в четверг в Мелитополе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220906/berdyansk-1814894870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:19 15.09.2022 (обновлено: 15:34 15.09.2022)
Запорожская ВГА объяснила звуки взрывов в Мелитополе работой саперов
Член Запорожской ВГА Рогов объяснил звуки взрывов в Мелитополе уничтожением боеприпасов