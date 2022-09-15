15:01 15.09.2022 (обновлено: 15:54 15.09.2022)
Съемочная группа "ТВ Центра" пострадала при взрыве в Запорожской области
Корреспондент "ТВ Центра" Васильев и водитель пострадали при взрыве в Запорожской области
© ТВ ЦентрКорреспондент Никита Васильев на месте взрыва в Запорожской области
© ТВ Центр
Корреспондент Никита Васильев на месте взрыва в Запорожской области
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сотрудники "ТВ Центра", направлявшиеся на съемку в Запорожской области, пострадали при взрыве, сообщил сайт телеканала.
"Как сообщил корреспондент Никита Васильев, машина перевернулась. Он и водитель получили травмы. Их жизни вне опасности, сейчас медики оказывают пострадавшим помощь", — говорится в публикации.
Подробности инцидента выясняются.
Российские журналисты, освещающие ситуацию в Донбассе и на освобожденных территориях, регулярно оказываются в эпицентре атак ВСУ. Так, 4 сентября съемочная группа RT попала под обстрел в районе Васильевки Запорожской области, а 2 сентября в центре Донецка снаряд разорвался в семи метрах от редакционного автомобиля "Российской газеты". В обоих случаях никто не пострадал.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.