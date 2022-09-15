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Съемочная группа "ТВ Центра" пострадала при взрыве в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2022
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Съемочная группа "ТВ Центра" пострадала при взрыве в Запорожской области
Съемочная группа "ТВ Центра" пострадала при взрыве в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2022
Съемочная группа "ТВ Центра" пострадала при взрыве в Запорожской области
Сотрудники "ТВ Центра", направлявшиеся на съемку в Запорожской области, пострадали при взрыве, сообщил сайт телеканала. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:01
2022-09-15T15:54
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сотрудники "ТВ Центра", направлявшиеся на съемку в Запорожской области, пострадали при взрыве, сообщил сайт телеканала.Подробности инцидента выясняются.Российские журналисты, освещающие ситуацию в Донбассе и на освобожденных территориях, регулярно оказываются в эпицентре атак ВСУ. Так, 4 сентября съемочная группа RT попала под обстрел в районе Васильевки Запорожской области, а 2 сентября в центре Донецка снаряд разорвался в семи метрах от редакционного автомобиля "Российской газеты". В обоих случаях никто не пострадал.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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запорожская область, происшествия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:01 15.09.2022 (обновлено: 15:54 15.09.2022)
 
Съемочная группа "ТВ Центра" пострадала при взрыве в Запорожской области

Корреспондент "ТВ Центра" Васильев и водитель пострадали при взрыве в Запорожской области

© ТВ ЦентрКорреспондент Никита Васильев на месте взрыва в Запорожской области
Корреспондент Никита Васильев на месте взрыва в Запорожской области
© ТВ Центр
Корреспондент Никита Васильев на месте взрыва в Запорожской области
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сотрудники "ТВ Центра", направлявшиеся на съемку в Запорожской области, пострадали при взрыве, сообщил сайт телеканала.
"Как сообщил корреспондент Никита Васильев, машина перевернулась. Он и водитель получили травмы. Их жизни вне опасности, сейчас медики оказывают пострадавшим помощь", — говорится в публикации.
Подробности инцидента выясняются.
Российские журналисты, освещающие ситуацию в Донбассе и на освобожденных территориях, регулярно оказываются в эпицентре атак ВСУ. Так, 4 сентября съемочная группа RT попала под обстрел в районе Васильевки Запорожской области, а 2 сентября в центре Донецка снаряд разорвался в семи метрах от редакционного автомобиля "Российской газеты". В обоих случаях никто не пострадал.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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