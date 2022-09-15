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Съемочная группа "ТВ Центра" пострадала при взрыве в Запорожской области

Съемочная группа "ТВ Центра" пострадала при взрыве в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2022

Съемочная группа "ТВ Центра" пострадала при взрыве в Запорожской области

Сотрудники "ТВ Центра", направлявшиеся на съемку в Запорожской области, пострадали при взрыве, сообщил сайт телеканала. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:01

2022-09-15T15:01

2022-09-15T15:54

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сотрудники "ТВ Центра", направлявшиеся на съемку в Запорожской области, пострадали при взрыве, сообщил сайт телеканала.Подробности инцидента выясняются.Российские журналисты, освещающие ситуацию в Донбассе и на освобожденных территориях, регулярно оказываются в эпицентре атак ВСУ. Так, 4 сентября съемочная группа RT попала под обстрел в районе Васильевки Запорожской области, а 2 сентября в центре Донецка снаряд разорвался в семи метрах от редакционного автомобиля "Российской газеты". В обоих случаях никто не пострадал.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220412/korrespondent-1783032690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, происшествия, россия, украина, ситуация в днр и лнр