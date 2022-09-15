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На выборах признали недействительными менее тысячи бюллетеней - РИА Новости, 15.09.2022
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На выборах признали недействительными менее тысячи бюллетеней
На выборах признали недействительными менее тысячи бюллетеней - РИА Новости, 15.09.2022
На выборах признали недействительными менее тысячи бюллетеней
Всего 968 бюллетеней на 33 избирательных участках в 15 регионах России были признаны недействительными, это 0,004% от всего объема бюллетеней, сообщила... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:56
2022-09-15T11:56
политика
россия
элла памфилова
единый день голосования — 2022
цик рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Всего 968 бюллетеней на 33 избирательных участках в 15 регионах России были признаны недействительными, это 0,004% от всего объема бюллетеней, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."В итоге в 15 регионах на 33 избирательных участках недействительными признаны всего 968 избирательных бюллетеней. То есть менее тысячи. Мы, конечно, безусловно проанализируем каждый случай", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она добавила, что относиться к этому в целом можно как к статистической погрешности.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Дистанционное электронное голосования проходило в единый день голосования 11 сентября 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве на столичной платформе.
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политика, россия, элла памфилова, единый день голосования — 2022, цик рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2022, ЦИК РФ
11:56 15.09.2022
 
На выборах признали недействительными менее тысячи бюллетеней

Глава ЦИК Памфилова: всего 968 бюллетеней признали недействительными на выборах в России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам выборов
Подсчет голосов по итогам выборов - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов по итогам выборов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Всего 968 бюллетеней на 33 избирательных участках в 15 регионах России были признаны недействительными, это 0,004% от всего объема бюллетеней, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"В итоге в 15 регионах на 33 избирательных участках недействительными признаны всего 968 избирательных бюллетеней. То есть менее тысячи. Мы, конечно, безусловно проанализируем каждый случай", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.
Она добавила, что относиться к этому в целом можно как к статистической погрешности.
"Если сопоставить с тем, что… реально было выбрано порядка 25 миллионов бюллетеней, то это составляет 0,004%", - уточнила глава ЦИК РФ.
Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Дистанционное электронное голосования проходило в единый день голосования 11 сентября 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве на столичной платформе.
Подсчет голосов на выборах в России
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

Электронное табло с информацией о выборах в информационном центре ЦИК РФ в Москве
1 из 11

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
2 из 11

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном достают из переносной урны бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
3 из 11

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
4 из 11

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после завершения голосования
5 из 11

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

Сотрудник избирательной комиссии во Владивостоке уничтожает неиспользованные бюллетени после завершения голосования. 11 сентября во Владивостоке состоялись выборы депутатов городской Думы
6 из 11

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Сотрудники избирательного участка №360 в Санкт-Петербурге подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга
7 из 11

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

Сотрудники избирательного участка в Томске подсчитывают бюллетени после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
8 из 11

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

Сотрудники избирательного участка в Томске собирают данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
9 из 11

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

Электронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве
10 из 11

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
11 из 11

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
1 из 11

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 11

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 11

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 11

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
10 из 11

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
11 из 11

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк

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