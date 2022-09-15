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На выборах признали недействительными менее тысячи бюллетеней

На выборах признали недействительными менее тысячи бюллетеней - РИА Новости, 15.09.2022

На выборах признали недействительными менее тысячи бюллетеней

Всего 968 бюллетеней на 33 избирательных участках в 15 регионах России были признаны недействительными, это 0,004% от всего объема бюллетеней, сообщила... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:56

2022-09-15T11:56

2022-09-15T11:56

политика

россия

элла памфилова

единый день голосования — 2022

цик рф

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Всего 968 бюллетеней на 33 избирательных участках в 15 регионах России были признаны недействительными, это 0,004% от всего объема бюллетеней, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."В итоге в 15 регионах на 33 избирательных участках недействительными признаны всего 968 избирательных бюллетеней. То есть менее тысячи. Мы, конечно, безусловно проанализируем каждый случай", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она добавила, что относиться к этому в целом можно как к статистической погрешности.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Дистанционное электронное голосования проходило в единый день голосования 11 сентября 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве на столичной платформе.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, единый день голосования — 2022, цик рф