https://ria.ru/20220915/vybory-1816926752.html

Средняя явка на выборах составила более 35 процентов

Средняя явка на выборах составила более 35 процентов - РИА Новости, 15.09.2022

Средняя явка на выборах составила более 35 процентов

Средняя явка на прошедших в России выборах составила более 35%, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:26

2022-09-15T11:26

2022-09-15T11:26

политика

россия

цик рф

единый день голосования — 2022

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816118750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dc93fa076f70ebe27e736bdbcc942b1.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Средняя явка на прошедших в России выборах составила более 35%, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Средняя явка составила более 35%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она отметила, что региональная кампания была большой и масштабной. Все комиссии уже получили протоколы и провели итоговые заседания.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Дистанционное электронное голосования (ДЭГ) проходило в единый день голосования 11 сентября 2022 года в семи регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве на столичной платформе.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, цик рф, единый день голосования — 2022, элла памфилова