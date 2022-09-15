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Средняя явка на выборах составила более 35 процентов
Средняя явка на выборах составила более 35 процентов - РИА Новости, 15.09.2022
Средняя явка на выборах составила более 35 процентов
Средняя явка на прошедших в России выборах составила более 35%, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:26
2022-09-15T11:26
2022-09-15T11:26
политика
россия
цик рф
единый день голосования — 2022
элла памфилова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Средняя явка на прошедших в России выборах составила более 35%, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Средняя явка составила более 35%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она отметила, что региональная кампания была большой и масштабной. Все комиссии уже получили протоколы и провели итоговые заседания.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Дистанционное электронное голосования (ДЭГ) проходило в единый день голосования 11 сентября 2022 года в семи регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве на столичной платформе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, цик рф, единый день голосования — 2022, элла памфилова
Политика, Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022, Элла Памфилова
Средняя явка на выборах составила более 35 процентов
Глава ЦИК Памфилова: средняя явка на прошедших выборах составила более 35 процентов