08:11 15.09.2022 (обновлено: 10:16 15.09.2022)
Вучич предупредил о самой тяжелой с 1945 года зиме в Европе
Президент Сербии Вучич: грядущая зима будет самой тяжелой для Европы с 1945 года
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании парламента заявил, что страну, как и всю Европу, ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны.
Глава государства в течение двух дней принимал участие в специальной сессии скупщины, посвященной ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины. Они проходят на фоне возросшего давления Запада, требований уступок от Белграда и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте около 11 часов, в среду — почти 14 часов.
В своем заключительном слове Вучич подчеркнул, что он и граждане страны "никоим образом, прямо или косвенно, не признаем независимость Косово, и это не какая-то особенная храбрость".
"Хочу, чтобы люди знали, что следующие шесть с половиной месяцев — до 31 марта — будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан, с 1945 года до сих пор", — отметил президент.
Он уточнил, что в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и на арендуемых мощностях у Венгрии к зиме уже зарезервировано 663 миллионов кубических метров газа, "чего должно хватить на два месяца".
Как заявил Вучич в конце августа, единственный поставщик газа для наполнения резервов — это Россия. По его словам, если бы Сербия не начала создавать запасы еще в мае, то при ценах в 4000 евро за тысячу кубометров страна оказалась бы банкротом. В обращении к нации сербский лидер рассказал, что по трехлетнему контракту с "Газпромом" Белград получает около 63 процентов необходимого голубого топлива — два миллиарда кубических метров в год, за которые платит 800 миллионов евро.