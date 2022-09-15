https://ria.ru/20220915/vuchich-1816888567.html

Вучич предупредил о самой тяжелой с 1945 года зиме в Европе

Вучич предупредил о самой тяжелой с 1945 года зиме в Европе - РИА Новости, 15.09.2022

Вучич предупредил о самой тяжелой с 1945 года зиме в Европе

Президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании парламента заявил, что страну, как и всю Европу, ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:11

2022-09-15T08:11

2022-09-15T10:16

в мире

александр вучич

сербия

косово

европа

природный газ

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БЕЛГРАД, 15 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании парламента заявил, что страну, как и всю Европу, ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны.Глава государства в течение двух дней принимал участие в специальной сессии скупщины, посвященной ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины. Они проходят на фоне возросшего давления Запада, требований уступок от Белграда и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте около 11 часов, в среду — почти 14 часов.В своем заключительном слове Вучич подчеркнул, что он и граждане страны "никоим образом, прямо или косвенно, не признаем независимость Косово, и это не какая-то особенная храбрость"."Хочу, чтобы люди знали, что следующие шесть с половиной месяцев — до 31 марта — будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан, с 1945 года до сих пор", — отметил президент.Он уточнил, что в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и на арендуемых мощностях у Венгрии к зиме уже зарезервировано 663 миллионов кубических метров газа, "чего должно хватить на два месяца".Как заявил Вучич в конце августа, единственный поставщик газа для наполнения резервов — это Россия. По его словам, если бы Сербия не начала создавать запасы еще в мае, то при ценах в 4000 евро за тысячу кубометров страна оказалась бы банкротом. В обращении к нации сербский лидер рассказал, что по трехлетнему контракту с "Газпромом" Белград получает около 63 процентов необходимого голубого топлива — два миллиарда кубических метров в год, за которые платит 800 миллионов евро.

https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html

https://ria.ru/20220913/bezhentsy-1816560079.html

https://ria.ru/20220827/serbiya-1812502707.html

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косово

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в мире, александр вучич, сербия, косово, европа, природный газ