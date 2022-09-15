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Украинские войска получают отпор в Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/vsu-1817058084.html
Украинские войска получают отпор в Херсонской области, заявил Стремоусов
Украинские войска получают отпор в Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска получают отпор в Херсонской области, заявил Стремоусов
ВСУ пробуют атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но российские войска подавляют попытки наступлений, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:38
2022-09-15T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
запорожская область
николаевская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. ВСУ пробуют атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но российские войска подавляют попытки наступлений, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Украинские войска пробуют безуспешно атаковать из различных направлений: со стороны Киселевки Николаевской области, села Давыдов Брод, Криворожского направления, а также с моря в районе Кинбурнской косы. Шансов на успех у них нет. Они везде встречают жесткий отпор", — сказал он.По его словам, киевский режим продолжает посылать тысячи людей на верную смерть ради "лайков в соцсетях" и одобрения со стороны западных кураторов, которые "напоминают сегодня четвертый рейх".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , запорожская область, николаевская область, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Запорожская область, Николаевская область, Кирилл Стремоусов
17:38 15.09.2022 (обновлено: 18:11 15.09.2022)
 
Украинские войска получают отпор в Херсонской области, заявил Стремоусов

Стремоусов заявил, что ВСУ получают отпор в Херсонской области по всем направлениям

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. ВСУ пробуют атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но российские войска подавляют попытки наступлений, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Украинские войска пробуют безуспешно атаковать из различных направлений: со стороны Киселевки Николаевской области, села Давыдов Брод, Криворожского направления, а также с моря в районе Кинбурнской косы. Шансов на успех у них нет. Они везде встречают жесткий отпор", — сказал он.
По его словам, киевский режим продолжает посылать тысячи людей на верную смерть ради "лайков в соцсетях" и одобрения со стороны западных кураторов, которые "напоминают сегодня четвертый рейх".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЗапорожская областьНиколаевская областьКирилл Стремоусов
 
 
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