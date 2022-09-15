https://ria.ru/20220915/vsu-1817058084.html

Украинские войска получают отпор в Херсонской области, заявил Стремоусов

Украинские войска получают отпор в Херсонской области, заявил Стремоусов - РИА Новости, 15.09.2022

Украинские войска получают отпор в Херсонской области, заявил Стремоусов

ВСУ пробуют атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но российские войска подавляют попытки наступлений, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:38

2022-09-15T17:38

2022-09-15T18:11

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

запорожская область

николаевская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. ВСУ пробуют атаковать Херсонскую область с нескольких направлений, но российские войска подавляют попытки наступлений, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Украинские войска пробуют безуспешно атаковать из различных направлений: со стороны Киселевки Николаевской области, села Давыдов Брод, Криворожского направления, а также с моря в районе Кинбурнской косы. Шансов на успех у них нет. Они везде встречают жесткий отпор", — сказал он.По его словам, киевский режим продолжает посылать тысячи людей на верную смерть ради "лайков в соцсетях" и одобрения со стороны западных кураторов, которые "напоминают сегодня четвертый рейх".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220915/kherson-1816991214.html

херсонская область

запорожская область

николаевская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , запорожская область, николаевская область, кирилл стремоусов