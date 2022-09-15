16:48 15.09.2022 (обновлено: 16:53 15.09.2022)
ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области
Запорожская ВГА: ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в регионе
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области, обстановка остается напряженной, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения в регионе, в том числе идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777.
"Украинские войска продолжают стягивать силы к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, ставя цель добиться численного превосходства перед нашей группировкой. Обстановка остается тревожной и напряженной", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинские войска могут предпринять попытку наступления в любой момент. "От режима Зеленского можно ожидать всего что угодно. Мы со своей стороны усиливаем линию обороны и резервы", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.