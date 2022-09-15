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ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/vsu-1817041733.html
ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области
ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2022
ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области
Украинские войска продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области, обстановка остается напряженной, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:48
2022-09-15T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
владимир рогов
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области, обстановка остается напряженной, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения в регионе, в том числе идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777."Украинские войска продолжают стягивать силы к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, ставя цель добиться численного превосходства перед нашей группировкой. Обстановка остается тревожной и напряженной", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинские войска могут предпринять попытку наступления в любой момент. "От режима Зеленского можно ожидать всего что угодно. Мы со своей стороны усиливаем линию обороны и резервы", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220913/vsu-1816588133.html
https://ria.ru/20220915/kherson-1816903647.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:48 15.09.2022 (обновлено: 16:53 15.09.2022)
 
ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области

Запорожская ВГА: ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в регионе

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области, обстановка остается напряженной, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения в регионе, в том числе идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777.
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"Украинские войска продолжают стягивать силы к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, ставя цель добиться численного превосходства перед нашей группировкой. Обстановка остается тревожной и напряженной", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинские войска могут предпринять попытку наступления в любой момент. "От режима Зеленского можно ожидать всего что угодно. Мы со своей стороны усиливаем линию обороны и резервы", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВладимир РоговУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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