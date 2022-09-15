https://ria.ru/20220915/vsu-1817041733.html

ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области

ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 15.09.2022

ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области

Украинские войска продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области, обстановка остается напряженной, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:48

2022-09-15T16:48

2022-09-15T16:53

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области, обстановка остается напряженной, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения в регионе, в том числе идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777."Украинские войска продолжают стягивать силы к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, ставя цель добиться численного превосходства перед нашей группировкой. Обстановка остается тревожной и напряженной", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинские войска могут предпринять попытку наступления в любой момент. "От режима Зеленского можно ожидать всего что угодно. Мы со своей стороны усиливаем линию обороны и резервы", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220913/vsu-1816588133.html

https://ria.ru/20220915/kherson-1816903647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр