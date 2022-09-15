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ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область
ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область - РИА Новости, 15.09.2022
ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что огневые точки украинских войск, стрелявших в направлении приграничной деревни Елизаветовка, были... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:11
2022-09-15T10:11
2022-09-15T13:32
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
украина
вооруженные силы рф
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что огневые точки украинских войск, стрелявших в направлении приграничной деревни Елизаветовка, были подавлены ответным огнем."Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера, в течение дня, со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района. Ответным огнем огневые точки украинцев были подавлены", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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10:11 15.09.2022 (обновлено: 13:32 15.09.2022)
ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область
Губернатор Старовойт сообщил о подавлении огневых точек ВСУ на границе с Курской областью