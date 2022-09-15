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ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область

ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область - РИА Новости, 15.09.2022

ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что огневые точки украинских войск, стрелявших в направлении приграничной деревни Елизаветовка, были... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:11

2022-09-15T10:11

2022-09-15T13:32

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

украина

вооруженные силы рф

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что огневые точки украинских войск, стрелявших в направлении приграничной деревни Елизаветовка, были подавлены ответным огнем."Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера, в течение дня, со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района. Ответным огнем огневые точки украинцев были подавлены", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220906/udar-1814788887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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