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ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область
ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область - РИА Новости, 15.09.2022
ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что огневые точки украинских войск, стрелявших в направлении приграничной деревни Елизаветовка, были... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:11
2022-09-15T13:32
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
украина
вооруженные силы рф
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что огневые точки украинских войск, стрелявших в направлении приграничной деревни Елизаветовка, были подавлены ответным огнем."Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера, в течение дня, со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района. Ответным огнем огневые точки украинцев были подавлены", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы рф, роман старовойт, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:11 15.09.2022 (обновлено: 13:32 15.09.2022)
 
ВС России подавили огневые точки ВСУ, откуда обстреливалась Курская область

Губернатор Старовойт сообщил о подавлении огневых точек ВСУ на границе с Курской областью

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в медиабанкШевроны Вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что огневые точки украинских войск, стрелявших в направлении приграничной деревни Елизаветовка, были подавлены ответным огнем.
"Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера, в течение дня, со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района. Ответным огнем огневые точки украинцев были подавлены", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

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