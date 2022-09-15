https://ria.ru/20220915/vologodchina-1817035536.html
На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели
На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели - РИА Новости, 15.09.2022
На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели
В Череповецком районе Вологодской области запустили комплекс для выращивания рыбопосадочного материала – мальков радужной форели, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:38
2022-09-15T16:38
2022-09-15T16:38
вологодская область
череповецкий район
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ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. В Череповецком районе Вологодской области запустили комплекс для выращивания рыбопосадочного материала – мальков радужной форели, сообщает пресс-служба правительства области.Предприятие будет ежегодно выращивать порядка пяти миллионов мальков массой до 40 граммов для рыбоводных хозяйств, специализирующихся на товарной форели, говорится в пресс-релизе."В связи с санкционным влиянием поставка мальков форели из-за границы стала проблематичной. Поэтому создание именно такого формата рыбоводного предприятия является наиболее актуальным и своевременным решением, направленным на импортозамещение продукции рыбоводства", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента сельского хозяйства Сергея Поромонова.Первые партии малька уже отгружены рыбоводам Вологодской и Ленинградской областей и Республики Карелия. На следующий год организация уже заключила контракты на весь объём выращиваемой рыбы.
https://ria.ru/20220915/biznes-1816917488.html
череповецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповецкий район
Вологодская область, Череповецкий район
ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. В Череповецком районе Вологодской области запустили комплекс для выращивания рыбопосадочного материала – мальков радужной форели, сообщает пресс-служба правительства области.
Предприятие будет ежегодно выращивать порядка пяти миллионов мальков массой до 40 граммов для рыбоводных хозяйств, специализирующихся на товарной форели, говорится в пресс-релизе.
"В связи с санкционным влиянием поставка мальков форели из-за границы стала проблематичной. Поэтому создание именно такого формата рыбоводного предприятия является наиболее актуальным и своевременным решением, направленным на импортозамещение продукции рыбоводства", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента сельского хозяйства Сергея Поромонова.
Первые партии малька уже отгружены рыбоводам Вологодской и Ленинградской областей
и Республики Карелия
. На следующий год организация уже заключила контракты на весь объём выращиваемой рыбы.