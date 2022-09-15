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На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели - РИА Новости, 15.09.2022
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На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели
На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели - РИА Новости, 15.09.2022
На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели
В Череповецком районе Вологодской области запустили комплекс для выращивания рыбопосадочного материала – мальков радужной форели, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:38
2022-09-15T16:38
вологодская область
череповецкий район
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ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. В Череповецком районе Вологодской области запустили комплекс для выращивания рыбопосадочного материала – мальков радужной форели, сообщает пресс-служба правительства области.Предприятие будет ежегодно выращивать порядка пяти миллионов мальков массой до 40 граммов для рыбоводных хозяйств, специализирующихся на товарной форели, говорится в пресс-релизе."В связи с санкционным влиянием поставка мальков форели из-за границы стала проблематичной. Поэтому создание именно такого формата рыбоводного предприятия является наиболее актуальным и своевременным решением, направленным на импортозамещение продукции рыбоводства", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента сельского хозяйства Сергея Поромонова.Первые партии малька уже отгружены рыбоводам Вологодской и Ленинградской областей и Республики Карелия. На следующий год организация уже заключила контракты на весь объём выращиваемой рыбы.
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череповецкий район
Вологодская область, Череповецкий район
16:38 15.09.2022
 

На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиРыбоводный комплекс в поселке Шухободь Череповецкого района Вологодской области
Рыбоводный комплекс в поселке Шухободь Череповецкого района Вологодской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
Рыбоводный комплекс в поселке Шухободь Череповецкого района Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. В Череповецком районе Вологодской области запустили комплекс для выращивания рыбопосадочного материала – мальков радужной форели, сообщает пресс-служба правительства области.
Предприятие будет ежегодно выращивать порядка пяти миллионов мальков массой до 40 граммов для рыбоводных хозяйств, специализирующихся на товарной форели, говорится в пресс-релизе.
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"В связи с санкционным влиянием поставка мальков форели из-за границы стала проблематичной. Поэтому создание именно такого формата рыбоводного предприятия является наиболее актуальным и своевременным решением, направленным на импортозамещение продукции рыбоводства", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента сельского хозяйства Сергея Поромонова.
Первые партии малька уже отгружены рыбоводам Вологодской и Ленинградской областей и Республики Карелия. На следующий год организация уже заключила контракты на весь объём выращиваемой рыбы.
 
Вологодская областьЧереповецкий район
 
 
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