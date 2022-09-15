https://ria.ru/20220915/vologodchina-1817035536.html

На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели

На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели - РИА Новости, 15.09.2022

На Вологодчине запущен первый комплекс по выращиванию мальков форели

В Череповецком районе Вологодской области запустили комплекс для выращивания рыбопосадочного материала – мальков радужной форели, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:38

2022-09-15T16:38

2022-09-15T16:38

вологодская область

череповецкий район

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ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. В Череповецком районе Вологодской области запустили комплекс для выращивания рыбопосадочного материала – мальков радужной форели, сообщает пресс-служба правительства области.Предприятие будет ежегодно выращивать порядка пяти миллионов мальков массой до 40 граммов для рыбоводных хозяйств, специализирующихся на товарной форели, говорится в пресс-релизе."В связи с санкционным влиянием поставка мальков форели из-за границы стала проблематичной. Поэтому создание именно такого формата рыбоводного предприятия является наиболее актуальным и своевременным решением, направленным на импортозамещение продукции рыбоводства", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента сельского хозяйства Сергея Поромонова.Первые партии малька уже отгружены рыбоводам Вологодской и Ленинградской областей и Республики Карелия. На следующий год организация уже заключила контракты на весь объём выращиваемой рыбы.

https://ria.ru/20220915/biznes-1816917488.html

череповецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповецкий район