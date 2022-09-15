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В МИД прокомментировали решение стран ЕС по турвизам для россиян - РИА Новости, 15.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220915/vizy-1817002512.html
В МИД прокомментировали решение стран ЕС по турвизам для россиян
В МИД прокомментировали решение стран ЕС по турвизам для россиян - РИА Новости, 15.09.2022
В МИД прокомментировали решение стран ЕС по турвизам для россиян
Решение девяти стран Евросоюза прекратить принимать документы россиян на оформление туристических виз является последовательным разрушением отношений с Россией, РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:53
2022-09-15T14:53
туризм
в мире
мария захарова
россия
латвия
литва
санкции в отношении россии
туризм
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Решение девяти стран Евросоюза прекратить принимать документы россиян на оформление туристических виз является последовательным разрушением отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Раннее Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать у россиян документы на оформление туристических виз."Это последовательное разрушение отношений с нашей страной вопреки всему тому, что было нами обоюдно сделано на континенте Евразии", - заявила Захарова в ходе брифинга.Она отметила, что Евросоюз "придумал" политизированный режим, связанный с предоставлением туристических виз гражданам России вопреки договорённостям."Вместо визовой политики, Европейский союз и Запад в целом перешёл к визовому режиму. Вместо поднастройки темы выдачи виз, оформления виз в соответствии с требованием времени, потребностями граждан, реакцией на ситуацию в мире, они придумали настоящий режим, политизированный донельзя, увязанный с представлениями некоторых политических деятелей на Западе и влияющий на судьбы граждан, вопреки имеющимся договорённостям, которые для соответствующих стран во многом являются обязательными для выполнения", - сказала официальный представитель МИД РФ.Захарова отметила, что действия Европы являются "диктатурой либерализма, диктатурой имперского мышления, желания контролировать все из одной точки, желания наказывать всех по собственному усмотрению за лояльность".
https://ria.ru/20220915/vizy-1816991433.html
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в мире, мария захарова, россия, латвия, литва, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Мария Захарова, Россия, Латвия, Литва, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
14:53 15.09.2022
 
В МИД прокомментировали решение стран ЕС по турвизам для россиян

Захарова: решение девяти стран ЕС прекратить прием документов на турвизы рушит отношения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Решение девяти стран Евросоюза прекратить принимать документы россиян на оформление туристических виз является последовательным разрушением отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Раннее Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать у россиян документы на оформление туристических виз.
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"Это последовательное разрушение отношений с нашей страной вопреки всему тому, что было нами обоюдно сделано на континенте Евразии", - заявила Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что Евросоюз "придумал" политизированный режим, связанный с предоставлением туристических виз гражданам России вопреки договорённостям.
"Вместо визовой политики, Европейский союз и Запад в целом перешёл к визовому режиму. Вместо поднастройки темы выдачи виз, оформления виз в соответствии с требованием времени, потребностями граждан, реакцией на ситуацию в мире, они придумали настоящий режим, политизированный донельзя, увязанный с представлениями некоторых политических деятелей на Западе и влияющий на судьбы граждан, вопреки имеющимся договорённостям, которые для соответствующих стран во многом являются обязательными для выполнения", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Захарова отметила, что действия Европы являются "диктатурой либерализма, диктатурой имперского мышления, желания контролировать все из одной точки, желания наказывать всех по собственному усмотрению за лояльность".
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