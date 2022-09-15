Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии выступил за ограничение в выдаче виз россиянам - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220915/vizy-1816991433.html
Президент Финляндии выступил за ограничение в выдаче виз россиянам
Президент Финляндии выступил за ограничение в выдаче виз россиянам - РИА Новости, 15.09.2022
Президент Финляндии выступил за ограничение в выдаче виз россиянам
Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил за общее решение Евросоюза по ограничению выдачи туристических виз россиянам. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:22
2022-09-15T14:22
туризм
саули ниинисте
мария захарова
россия
финляндия
польша
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил за общее решение Евросоюза по ограничению выдачи туристических виз россиянам."Несмотря на то, что мы (Финляндия - ред.) сократили количество (выдаваемых) туристических виз, стоит придерживаться этой линии. Получение визы не является правом", - сказал Ниинистё в среду, выступая перед Ассоциацией политических репортеров. Трансляцию выступления вели финские СМИ.По его словам, решение о прекращении выдачи туристических виз в России должно распространяться на всю Шенгенскую зону.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.По его словам, визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России.
https://ria.ru/20220913/viza-1816414673.html
https://ria.ru/20220913/frantsiya-1816371329.html
россия
финляндия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саули ниинисте, мария захарова, россия, финляндия, польша, евросоюз, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм
Туризм, Саули Ниинисте, Мария Захарова, Россия, Финляндия, Польша, Евросоюз, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
14:22 15.09.2022
 
Президент Финляндии выступил за ограничение в выдаче виз россиянам

Президент Финляндии Ниинисте выступил за общее решение ЕС ограничить выдачу виз россиянам

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил за общее решение Евросоюза по ограничению выдачи туристических виз россиянам.
"Несмотря на то, что мы (Финляндия - ред.) сократили количество (выдаваемых) туристических виз, стоит придерживаться этой линии. Получение визы не является правом", - сказал Ниинистё в среду, выступая перед Ассоциацией политических репортеров. Трансляцию выступления вели финские СМИ.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:35Туризм
В АТОР назвали число стран, прекративших выдавать визы россиянам
По его словам, решение о прекращении выдачи туристических виз в России должно распространяться на всю Шенгенскую зону.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
Инфографика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
По его словам, визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России.
Париж - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 07:44
Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам
 
ТуризмСаули НиинистеМария ЗахароваРоссияФинляндияПольшаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала