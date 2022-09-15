Президент Финляндии выступил за ограничение в выдаче виз россиянам
Президент Финляндии Ниинисте выступил за общее решение ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Флаг Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил за общее решение Евросоюза по ограничению выдачи туристических виз россиянам.
"Несмотря на то, что мы (Финляндия - ред.) сократили количество (выдаваемых) туристических виз, стоит придерживаться этой линии. Получение визы не является правом", - сказал Ниинистё в среду, выступая перед Ассоциацией политических репортеров. Трансляцию выступления вели финские СМИ.
13 сентября, 12:35ТуризмВ АТОР назвали число стран, прекративших выдавать визы россиянам
По его словам, решение о прекращении выдачи туристических виз в России должно распространяться на всю Шенгенскую зону.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Инфографика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
По его словам, визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России.
13 сентября, 07:44Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам