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Президент Финляндии выступил за ограничение в выдаче виз россиянам

Президент Финляндии выступил за ограничение в выдаче виз россиянам - РИА Новости, 15.09.2022

Президент Финляндии выступил за ограничение в выдаче виз россиянам

Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил за общее решение Евросоюза по ограничению выдачи туристических виз россиянам. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:22

2022-09-15T14:22

2022-09-15T14:22

туризм

саули ниинисте

мария захарова

россия

финляндия

польша

евросоюз

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил за общее решение Евросоюза по ограничению выдачи туристических виз россиянам."Несмотря на то, что мы (Финляндия - ред.) сократили количество (выдаваемых) туристических виз, стоит придерживаться этой линии. Получение визы не является правом", - сказал Ниинистё в среду, выступая перед Ассоциацией политических репортеров. Трансляцию выступления вели финские СМИ.По его словам, решение о прекращении выдачи туристических виз в России должно распространяться на всю Шенгенскую зону.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.По его словам, визовый вопрос с Западом всегда был камнем преткновения, сейчас они не гнушаются ничем, им нужно рапортовать о новых ударах по России.

https://ria.ru/20220913/viza-1816414673.html

https://ria.ru/20220913/frantsiya-1816371329.html

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саули ниинисте, мария захарова, россия, финляндия, польша, евросоюз, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм