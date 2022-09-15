https://ria.ru/20220915/viza-1816905167.html

Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН

Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 15.09.2022

Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН, однако ряду других членов российской... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:50

2022-09-15T09:50

2022-09-15T09:57

в мире

россия

генеральная ассамблея оон

оон

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН, однако ряду других членов российской делегации визы до сих пор не дали."Что касается виз, дали визы некоторым членам делегации - Сергею Викторовичу Лаврову и некоторым лицам из сопровождающих лиц. Остальное пока еще не решено", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live"."Мне визу дали", - уточнила она.

https://ria.ru/20220914/vizy-1816853233.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, генеральная ассамблея оон, оон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)