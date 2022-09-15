https://ria.ru/20220915/viza-1816905167.html
Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 15.09.2022
Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН, однако ряду других членов российской... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:50
2022-09-15T09:50
2022-09-15T09:57
в мире
россия
генеральная ассамблея оон
оон
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН, однако ряду других членов российской делегации визы до сих пор не дали."Что касается виз, дали визы некоторым членам делегации - Сергею Викторовичу Лаврову и некоторым лицам из сопровождающих лиц. Остальное пока еще не решено", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live"."Мне визу дали", - уточнила она.
https://ria.ru/20220914/vizy-1816853233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, генеральная ассамблея оон, оон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:50 15.09.2022 (обновлено: 09:57 15.09.2022)
Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Захарова сообщила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН