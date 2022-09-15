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Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 15.09.2022
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Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН - РИА Новости, 15.09.2022
Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН, однако ряду других членов российской... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:50
2022-09-15T09:57
в мире
россия
генеральная ассамблея оон
оон
мария захарова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН, однако ряду других членов российской делегации визы до сих пор не дали."Что касается виз, дали визы некоторым членам делегации - Сергею Викторовичу Лаврову и некоторым лицам из сопровождающих лиц. Остальное пока еще не решено", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live"."Мне визу дали", - уточнила она.
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в мире, россия, генеральная ассамблея оон, оон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:50 15.09.2022 (обновлено: 09:57 15.09.2022)
 
Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН

Захарова сообщила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН, однако ряду других членов российской делегации визы до сих пор не дали.
"Что касается виз, дали визы некоторым членам делегации - Сергею Викторовичу Лаврову и некоторым лицам из сопровождающих лиц. Остальное пока еще не решено", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
"Мне визу дали", - уточнила она.

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В миреРоссияГенеральная Ассамблея ООНООНМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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