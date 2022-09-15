https://ria.ru/20220915/vengriya-1817138784.html

В Венгрии женщин обязали послушать сердцебиение плода перед абортом

В Венгрии женщин обязали послушать сердцебиение плода перед абортом - РИА Новости, 15.09.2022

В Венгрии женщин обязали послушать сердцебиение плода перед абортом

В Венгрии вступило в силу постановление, в соответствии с которым женщина, придя на аборт, должна будет предоставить справку от акушера-гинеколога о том, что ей РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T23:32

2022-09-15T23:32

2022-09-15T23:36

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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. В Венгрии вступило в силу постановление, в соответствии с которым женщина, придя на аборт, должна будет предоставить справку от акушера-гинеколога о том, что ей сообщили жизненные показатели плода и она послушала его сердцебиение. Соответствующий указ главы МВД опубликован в официальном вестнике.Согласно указу, изменяется форма заявления, которое женщина подает, желая прервать беременность. Теперь в него включается пункт, гласящий: "Медицинские заключения свидетельствуют, что медицинский работник продемонстрировал беременной фактор функционирования жизненных функций плода в четко идентифицируемом виде". Таким образом, акушер-гинеколог, подписывающий направление на аборт, обязан засвидетельствовать, что беременная послушала сердцебиение плода.Постановление, подписанное министром внутренних дел Шандором Пинтером, вступает в силу 15 сентября.Накануне Национальная врачебная палата выпустила заявление, что правило "не противоречит действующему этическому кодексу и основным принципам палаты". "Новое правило по сути лишь изменяет существующий протокол в административном отношении, до сих пор также необходимо было проверять жизненные показатели плода и информировать беременную мать", - отметили в палате.Новое правило неоднозначно было принято в обществе, так, организация Patent Egyesület уже анонсировала протесты в конце сентября против постановления.В настоящее время беременность в Венгрии разрешено прерывать до 12-й недели (в исключительных случаях до 24-й), если она наступила в результате насилия, угрожает здоровью матери, если плод развивается с нарушениями или если беременная находится в тяжелой материальной ситуации.

https://ria.ru/20220726/ssha-1805135939.html

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в мире, венгрия, здоровье - общество