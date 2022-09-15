Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии призвал Европарламент решать реальные проблемы - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/vengriya-1817055089.html
Глава МИД Венгрии призвал Европарламент решать реальные проблемы
Глава МИД Венгрии призвал Европарламент решать реальные проблемы - РИА Новости, 15.09.2022
Глава МИД Венгрии призвал Европарламент решать реальные проблемы
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европарламенту вместо повторения "лживых обвинений" в отношении Будапешта следовало бы заняться реальными проблемами РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:28
2022-09-15T17:30
в мире
венгрия
будапешт
европа
евросоюз
европарламент
мид венгрии
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европарламенту вместо повторения "лживых обвинений" в отношении Будапешта следовало бы заняться реальными проблемами европейцев, такими как рост цен на энергию, вызванный санкциями. Так он прокомментировал решение Европарламента о признании "серьезных нарушений" европейских ценностей со стороны Венгрии.Европарламент в четверг утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в Венгрии основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев" и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений."Что касается сегодняшнего решения Европарламента, то хорошо оплачиваемые представители Европарламента поступили бы лучше, если бы занимались реальными европейскими проблемами, например, как помочь людям и европейской экономике после того, как из-за введения санкций выросли цены на энергоносители втрое или вчетверо, выросли. Лучше бы искали выход для Европы из рецессии, высокой инфляции и высоких цен на энергию", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в соцсетях.По его словам, Европарламенту следовало бы заниматься этими вопросами, "вместо того чтобы повторять всякого рода лживые обвинения против Венгрии"."Я считаю это грубым оскорблением граждан Венгрии - ставить под сомнение действенность демократии в нашей стране. Народ Венгрии четко решил на четырех выборах подряд, какого будущего хотел бы для страны. Мы задаемся вопросом, неужели некоторые люди в Страсбурге и Брюсселе думают, что венгерский народ недостаточно зрел, чтобы принимать решения о своем собственном будущем? Это конституционное право венгерских граждан - принимать решение о будущем страны, и они это четко сделали", - отметил министр.
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816872920.html
https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816616872.html
венгрия
будапешт
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, будапешт, европа, евросоюз, европарламент, мид венгрии, петер сийярто, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Будапешт, Европа, Евросоюз, Европарламент, МИД Венгрии, Петер Сийярто, Санкции в отношении России
17:28 15.09.2022 (обновлено: 17:30 15.09.2022)
 
Глава МИД Венгрии призвал Европарламент решать реальные проблемы

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕП решать реальные проблемы, а не обвинять Будапешт

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европарламенту вместо повторения "лживых обвинений" в отношении Будапешта следовало бы заняться реальными проблемами европейцев, такими как рост цен на энергию, вызванный санкциями. Так он прокомментировал решение Европарламента о признании "серьезных нарушений" европейских ценностей со стороны Венгрии.
Европарламент в четверг утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в Венгрии основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев" и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений.
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
01:28
Европа санкциями выстрелила себе в ногу, заявили в правительстве Венгрии
"Что касается сегодняшнего решения Европарламента, то хорошо оплачиваемые представители Европарламента поступили бы лучше, если бы занимались реальными европейскими проблемами, например, как помочь людям и европейской экономике после того, как из-за введения санкций выросли цены на энергоносители втрое или вчетверо, выросли. Лучше бы искали выход для Европы из рецессии, высокой инфляции и высоких цен на энергию", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в соцсетях.
По его словам, Европарламенту следовало бы заниматься этими вопросами, "вместо того чтобы повторять всякого рода лживые обвинения против Венгрии".
"Я считаю это грубым оскорблением граждан Венгрии - ставить под сомнение действенность демократии в нашей стране. Народ Венгрии четко решил на четырех выборах подряд, какого будущего хотел бы для страны. Мы задаемся вопросом, неужели некоторые люди в Страсбурге и Брюсселе думают, что венгерский народ недостаточно зрел, чтобы принимать решения о своем собственном будущем? Это конституционное право венгерских граждан - принимать решение о будущем страны, и они это четко сделали", - отметил министр.
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 00:35
В Венгрии допустили, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов
 
В миреВенгрияБудапештЕвропаЕвросоюзЕвропарламентМИД ВенгрииПетер СийяртоСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала