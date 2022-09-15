https://ria.ru/20220915/vengriya-1817055089.html

Глава МИД Венгрии призвал Европарламент решать реальные проблемы

Глава МИД Венгрии призвал Европарламент решать реальные проблемы - РИА Новости, 15.09.2022

Глава МИД Венгрии призвал Европарламент решать реальные проблемы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европарламенту вместо повторения "лживых обвинений" в отношении Будапешта следовало бы заняться реальными проблемами РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:28

2022-09-15T17:28

2022-09-15T17:30

в мире

венгрия

будапешт

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европарламент

мид венгрии

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европарламенту вместо повторения "лживых обвинений" в отношении Будапешта следовало бы заняться реальными проблемами европейцев, такими как рост цен на энергию, вызванный санкциями. Так он прокомментировал решение Европарламента о признании "серьезных нарушений" европейских ценностей со стороны Венгрии.Европарламент в четверг утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в Венгрии основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев" и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений."Что касается сегодняшнего решения Европарламента, то хорошо оплачиваемые представители Европарламента поступили бы лучше, если бы занимались реальными европейскими проблемами, например, как помочь людям и европейской экономике после того, как из-за введения санкций выросли цены на энергоносители втрое или вчетверо, выросли. Лучше бы искали выход для Европы из рецессии, высокой инфляции и высоких цен на энергию", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в соцсетях.По его словам, Европарламенту следовало бы заниматься этими вопросами, "вместо того чтобы повторять всякого рода лживые обвинения против Венгрии"."Я считаю это грубым оскорблением граждан Венгрии - ставить под сомнение действенность демократии в нашей стране. Народ Венгрии четко решил на четырех выборах подряд, какого будущего хотел бы для страны. Мы задаемся вопросом, неужели некоторые люди в Страсбурге и Брюсселе думают, что венгерский народ недостаточно зрел, чтобы принимать решения о своем собственном будущем? Это конституционное право венгерских граждан - принимать решение о будущем страны, и они это четко сделали", - отметил министр.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816872920.html

https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816616872.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

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