https://ria.ru/20220915/venesuela-1817050669.html

Венесуэла хочет стать самым желаемым туристическим направлением для россиян

Венесуэла хочет стать самым желаемым туристическим направлением для россиян - РИА Новости, 15.09.2022

Венесуэла хочет стать самым желаемым туристическим направлением для россиян

Венесуэла намерена превратиться в самое желаемое направление для российских туристов, сообщил РИА Новости министр туризма этой страны Али Падрон. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:15

2022-09-15T17:15

2022-09-15T17:15

туризм

венесуэла

россия

москва

латинская америка

nordwind airlines

новости - туризм

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Венесуэла намерена превратиться в самое желаемое направление для российских туристов, сообщил РИА Новости министр туризма этой страны Али Падрон."Мы превзойдем другие традиционные (для россиян) направления в Латинской Америке, Венесуэла станет привилегированным направлением для России", - сказал он.Министр находится в Москве на международной выставке туризма.Падрон напомнил, что в октябре в Венесуэлу начнет летать Nordwind Airlines, с каждым рейсом которой в страну будут прибывать 440 туристов, кроме того рейсы осуществляет компания Conviasa."Ситуация в мире и санкции, введенные против России, сказались также и на туризме. Традиционные ранее у россиян направления теперь закрыты. Сейчас есть возможности (для туризма) в Латинской Америке, в особенности в Венесуэле и на Кубе", - добавил министр.

https://ria.ru/20220912/puteshestviya-1816218234.html

венесуэла

россия

москва

латинская америка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венесуэла, россия, москва, латинская америка, nordwind airlines, новости - туризм