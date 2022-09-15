https://ria.ru/20220915/venesuela-1817050669.html
Венесуэла хочет стать самым желаемым туристическим направлением для россиян
Венесуэла хочет стать самым желаемым туристическим направлением для россиян - РИА Новости, 15.09.2022
Венесуэла хочет стать самым желаемым туристическим направлением для россиян
Венесуэла намерена превратиться в самое желаемое направление для российских туристов, сообщил РИА Новости министр туризма этой страны Али Падрон. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:15
2022-09-15T17:15
2022-09-15T17:15
туризм
венесуэла
россия
москва
латинская америка
nordwind airlines
новости - туризм
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Венесуэла намерена превратиться в самое желаемое направление для российских туристов, сообщил РИА Новости министр туризма этой страны Али Падрон."Мы превзойдем другие традиционные (для россиян) направления в Латинской Америке, Венесуэла станет привилегированным направлением для России", - сказал он.Министр находится в Москве на международной выставке туризма.Падрон напомнил, что в октябре в Венесуэлу начнет летать Nordwind Airlines, с каждым рейсом которой в страну будут прибывать 440 туристов, кроме того рейсы осуществляет компания Conviasa."Ситуация в мире и санкции, введенные против России, сказались также и на туризме. Традиционные ранее у россиян направления теперь закрыты. Сейчас есть возможности (для туризма) в Латинской Америке, в особенности в Венесуэле и на Кубе", - добавил министр.
https://ria.ru/20220912/puteshestviya-1816218234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, москва, латинская америка, nordwind airlines, новости - туризм
Туризм, Венесуэла, Россия, Москва, Латинская Америка, Nordwind Airlines, Новости - Туризм
Венесуэла хочет стать самым желаемым туристическим направлением для россиян
Власти Венесуэлы заявили, что страна хочет стать желаемым направлением для россиян