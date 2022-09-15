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Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Межгосударственные отношения России и Узбекистана - РИА Новости, 15.09.2022

Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T01:59

2022-09-15T01:59

2022-09-15T08:32

справки

шавкат мирзиеев

владимир путин

узбекистан

россия

шос

снг

ассоциация туроператоров россии (атор)

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Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года.Основополагающие межгосударственные документы – Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992), Договор о стратегическом партнерстве (2004) и Договор о союзнических отношениях (2005), в которых зафиксированы приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества.Узбекистан – стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-узбекистанские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются в различных областях.19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Москву с рабочим визитом. Для Мирзиеева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост президента страны. 28 декабря Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге.В 2022 году Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев неоднократно общались по телефону, в последний раз – 22 августа. Налажен плотный межправительственный диалог. На его привилегированный характер указывает учреждение Совместной комиссии на уровне глав правительств. В ее рамках осуществляется стратегическая координация усилий по всему комплексу вопросов двусторонней деятельности. В начале сентября 2022 года Москву посетила правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. В рамках визита состоялись встречи с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, вице-премьером правительства РФ Викторией Абрамченко.В ходе визитам Жамшид Ходжаев также встретился с руководителями крупных российских компаний. Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств.30 марта 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым в Туньси (КНР) "на полях" заседания третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана3 июня Сергей Лавров вновь встретился с Сардором Умурзаковым, который находился с рабочим визитом в Москве. 12 июля глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым, который посетил Москву с рабочим визитом. 28 июля Сергей Лавров посетил Узбекистан, где принял участие в заседании СМИД ШОС. В ходе визита он был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Поддерживаются межпарламентские связи, а также по линии министерств и ведомств двух стран.5-6 июля 2022 года спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов посетил Москву. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Регулярно осуществляются контакты на высшем и высоком уровнях в рамках мероприятий многосторонних структур (СНГ, ШОС). 19 августа 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Ташкент, где принял участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Состоялись также переговоры с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. 23 августа 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Узбекистан для участия в совещании руководителей военных ведомств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Российская Федерация занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана.По итогам 2021 года внешнеторговый оборот России и Узбекистана составил 6,9 миллиарда долларов (в 2020 году 5,9 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 5,2 миллиарда долларов и импорт – 1,7 миллиарда долларов. По данным официальной узбекской статистики, Россия удерживает второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, в январе-июне 2022 года торговый оборот между двумя странами увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 4,065 миллиарда долларов (16,6% в общем объеме внешней торговли Узбекистана). В частности, объем российского экспорта составил 2,845 миллиарда долларов, импорта – 1,22 миллиарда долларов. Основу российского экспорта составляют металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; продукция химической промышленности и минеральные продукты. Импорт представлен текстилем и обувью; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; продукцией химической промышленности и др. Руководством двух стран поставлена задача увеличения объема двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.Россия является крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана.В Узбекистане активно работают аккредитованные представительства свыше 2100 предприятий с российским участием. Среди них такие крупные, как ПАО "Газпром", "ВымпелКом", "Северсталь", "Силовые машины", "РУСАЛ", "Ростсельмаш", "ВТБ", "Внешэкономбанк". Общий объем накопленных российских инвестиций в экономику Узбекистана оценивается в 10 миллиардов долларов.В настоящее время в республике реализуются более 150 совместных проектов на сумму свыше 14 миллиардов долларов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной продукции, а также переработки плодоовощной продукции.В России действуют свыше 600 предприятий с узбекистанским капиталом."Флагманским" направлением двустороннего сотрудничества является строительство атомной электростанции в Узбекистане – первой в регионе Центральной Азии. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2018 года. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. В настоящий момент подготовительные работы по АЭС находятся практически на стадии завершения. Планируется, что новая АЭС будет введена в эксплуатаци к 2030 году.Осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства. По данным официальной статистики Узбекистана, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках аграрной продукции из республики. В августе 2021 года была подписана дорожная карта по созданию логистических коридоров между Узбекистаном и РФ. Она, в частности, предусматривает организацию регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней.18 ноября 2021 года Россия и Узбекистан запустили первый "Агроэкспресс".За период январь-июль 2022 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в Российскую Федерацию составил 222,5 миллиона долларов, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Россия является основным потребителем узбекского текстиля. В 2021 году общий объем поставок текстильной и швейно-трикотажную продукции в Россию составил около одного миллиарда долларов. По итогам января-июля 2022 года в Россию было поставлено текстильной продукции на сумму около 700 миллионов долларов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Координирующая роль в развитии двусторонних экономических связей отводится Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (МПК). Ее очередное заседание состоялось в Москве в октябре 2021 года.Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.В Ташкенте работает совместное российско-узбекское предприятие "УзРосАвиа", созданное на основании подписанных марте 2007 года межправительственных соглашений. СП предназначено для ремонта и сервисного обслуживания боевых вертолетов марки Ми.В мае 2017 года вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, которым предусматривается осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Команды Вооруженных сил Узбекистана принимают участие в состязаниях Армейских международных игр, узбекистанские эксперты принимают участие в конкурсах в качестве наблюдателей.Россия и Узбекистан активно развивают межрегиональное сотрудничество. Более 75 субъектов РФ поддерживают постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой.17 ноября 2021 года прошел II Форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией. По итогам деловых встреч и переговоров, проведенных на полях форума, было подписано около 600 двусторонних соглашений на общую сумму девять миллиардов долларов.Третий межрегиональный форум Узбекистана и России должен состояться в октябре 2022 года в Самарканде. Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции. По официальным данным на 1 января 2022 года, на заработках в России находились более миллиона мигрантов из Узбекистана. По экспертным оценкам, за первое полугодие 2022 года количество трудовых мигрантов, прибывших на территорию России из Узбекистана, выросло до 2,9 миллиона человек. Узбекистан занимает первое место по сумме трансграничных переводов из России в страны Центральной Азии. По данным Центробанка республики, объем трансграничных денежных переводов в страну в первом полугодии 2022 года составил 6,5 миллиарда долларов. За аналогичный период 2021 года этот показатель составил 3,33 миллиарда долларов. По оценкам Всемирного банка, переводы из России обеспечивают около 6% ВВП Узбекистана. Страны активно сотрудничают в сфере образования, информационного пространства, сохранения в Узбекистане позиций русского языка. В настоящее время в Узбекистане действует уже 15 филиалов российских вузов. В частности, в Ташкенте действуют филиалы МГИМО, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Санкт-Петербургского государственного университета. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" имеет филиалы в городах Душанбе и Алмалык. В Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры.Узбекистан становится все более привлекательной туристической страной для россиян.По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в апреле 2022 года Узбекистан посетили 29 тысяч граждан РФ, в мае в республику из России прибыли 47,5 тысяч человек, в июне – 53 тысячи, а в июле – свыше 61 тысячи человек.В АТОР отмечают, что при сохранении текущей динамики, по итогам 2022 года российских туристов будет больше, чем в допандемийном 2019 году, когда россияне посетили Узбекистан 450 тысяч раз.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, шавкат мирзиеев, владимир путин, узбекистан, россия, шос, снг, ассоциация туроператоров россии (атор), москва, сергей лавров, саммит шос в самарканде