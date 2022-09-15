https://ria.ru/20220915/ukraina-1817047413.html
На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене
На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене - РИА Новости, 15.09.2022
На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене
На Украине завели уголовное дело по статье "госизмена" в отношении министра иностранных дел Донецкой Народной республики и двух бывших депутатов украинского... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:04
2022-09-15T17:04
2022-09-15T17:04
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мид днр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело по статье "госизмена" в отношении министра иностранных дел Донецкой Народной республики и двух бывших депутатов украинского парламента, сообщили в Киевской областной прокуратуре."Заочно сообщено о подозрении двум бывшим народным депутатам Украины и так называемому министру иностранных дел ДНР по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры в Telegram-канале.По информации следователей, подозреваемые в феврале этого года якобы незаконно пересекли госграницу Украины вне установленных пунктов пропуска и посетили контролируемые на тот момент военными РФ населенные пункты Киевской области и призывали местных жителей поддержать, признать российскую власть.Имена подозреваемых в прокуратуре не называют. МИД ДНР возглавляет Наталья Никонорова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене против неназванного главы МИД ДНР