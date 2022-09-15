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На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/ukraina-1817047413.html
На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене
На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене - РИА Новости, 15.09.2022
На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене
На Украине завели уголовное дело по статье "госизмена" в отношении министра иностранных дел Донецкой Народной республики и двух бывших депутатов украинского... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:04
2022-09-15T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
мид днр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело по статье "госизмена" в отношении министра иностранных дел Донецкой Народной республики и двух бывших депутатов украинского парламента, сообщили в Киевской областной прокуратуре."Заочно сообщено о подозрении двум бывшим народным депутатам Украины и так называемому министру иностранных дел ДНР по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры в Telegram-канале.По информации следователей, подозреваемые в феврале этого года якобы незаконно пересекли госграницу Украины вне установленных пунктов пропуска и посетили контролируемые на тот момент военными РФ населенные пункты Киевской области и призывали местных жителей поддержать, признать российскую власть.Имена подозреваемых в прокуратуре не называют. МИД ДНР возглавляет Наталья Никонорова.
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украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, мид днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, МИД ДНР
17:04 15.09.2022
 
На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене против неназванного главы МИД ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело по статье "госизмена" в отношении министра иностранных дел Донецкой Народной республики и двух бывших депутатов украинского парламента, сообщили в Киевской областной прокуратуре.
"Заочно сообщено о подозрении двум бывшим народным депутатам Украины и так называемому министру иностранных дел ДНР по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры в Telegram-канале.
По информации следователей, подозреваемые в феврале этого года якобы незаконно пересекли госграницу Украины вне установленных пунктов пропуска и посетили контролируемые на тот момент военными РФ населенные пункты Киевской области и призывали местных жителей поддержать, признать российскую власть.
Имена подозреваемых в прокуратуре не называют. МИД ДНР возглавляет Наталья Никонорова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРМИД ДНР
 
 
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