https://ria.ru/20220915/ukraina-1817047413.html

На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене

На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене - РИА Новости, 15.09.2022

На Украине обвинили главу МИД ДНР в госизмене

На Украине завели уголовное дело по статье "госизмена" в отношении министра иностранных дел Донецкой Народной республики и двух бывших депутатов украинского... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:04

2022-09-15T17:04

2022-09-15T17:04

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело по статье "госизмена" в отношении министра иностранных дел Донецкой Народной республики и двух бывших депутатов украинского парламента, сообщили в Киевской областной прокуратуре."Заочно сообщено о подозрении двум бывшим народным депутатам Украины и так называемому министру иностранных дел ДНР по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры в Telegram-канале.По информации следователей, подозреваемые в феврале этого года якобы незаконно пересекли госграницу Украины вне установленных пунктов пропуска и посетили контролируемые на тот момент военными РФ населенные пункты Киевской области и призывали местных жителей поддержать, признать российскую власть.Имена подозреваемых в прокуратуре не называют. МИД ДНР возглавляет Наталья Никонорова.

https://ria.ru/20220827/verbovka-1812459172.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, мид днр