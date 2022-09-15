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Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об охоте Киева на "коллаборационистов" - РИА Новости, 15.09.2022
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https://ria.ru/20220915/ukraina-1816986766.html
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об охоте Киева на "коллаборационистов"
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об охоте Киева на "коллаборационистов" - РИА Новости, 15.09.2022
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об охоте Киева на "коллаборационистов"
Киевский режим объявил "охоту" на всех, кто будет замечен в так называемом "коллаборационизме", включая получателей российской гумпомощи, заявил, выступая на... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:09
2022-09-15T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
обсе
максим буякевич
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Киевский режим объявил "охоту" на всех, кто будет замечен в так называемом "коллаборационизме", включая получателей российской гумпомощи, заявил, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич."Жители территорий, на которых оказываются украинские вооруженные формирования, продолжают бежать от киевского режима. Все это, разумеется, никак не соотносится с попытками Киева представить "благостную" картинку о том, как мирное население якобы радостно встречает ВСУ на тех участках, где им удается временно закрепиться. Так, на текущий момент свыше 20 тысяч жителей Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов Харьковской области выехали на территории ЛНР, ДНР и в Россию, спасаясь от расправ украинских неонацистов. Они бегут от так называемых "фильтрационных", а по сути карательных мероприятий киевского режима, официально анонсированных в этих городах", - сказал зампостпреда.Он пояснил, что киевский режим "через представителей спецслужб и государственного бюро расследований объявил "охоту" на всех, кто будет замечен в так называемом "коллаборационизме". "Следует подчеркнуть, что таковым в Киеве считают даже получение российской гуманитарной помощи", - добавил Буякевич.По словам зампостпреда, "именно на территориях, где киевский режим пытается удержать власть, широко применяются репрессивные меры, внесудебные казни и пытки", кроме того, "анонсируются все новые меры, призванные запугать мирное население". В частности, речь идет о призывах начать поражать в правах мирных жителей на подконтрольных ВСУ территориях востока Украины, проводить "жесткую украинизацию" этих регионов, которые звучат из Киева."К слову, эти репрессивные планы киевского режима в отношении гражданского населения не получили никакой публичной оценки со стороны руководства ОБСЕ и ее профильных институтов. Не услышали мы на эту тему ничего и от тех сегодняшних участников дискуссии, которые представляют внешних кураторов киевского режима", - сказал Буякевич, добавив, что Киев провозгласил "политику террора" в отношении "всех несогласных с его националистическими установками – как на подконтрольных, так и на неподконтрольных украинским формированиям территориях".
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в мире, россия, обсе, максим буякевич, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ОБСЕ, Максим Буякевич, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:09 15.09.2022 (обновлено: 17:36 15.09.2022)
 
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил об охоте Киева на "коллаборационистов"

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: Киев широко репрессирует получавших что-либо от России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич
Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Киевский режим объявил "охоту" на всех, кто будет замечен в так называемом "коллаборационизме", включая получателей российской гумпомощи, заявил, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Жители территорий, на которых оказываются украинские вооруженные формирования, продолжают бежать от киевского режима. Все это, разумеется, никак не соотносится с попытками Киева представить "благостную" картинку о том, как мирное население якобы радостно встречает ВСУ на тех участках, где им удается временно закрепиться. Так, на текущий момент свыше 20 тысяч жителей Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов Харьковской области выехали на территории ЛНР, ДНР и в Россию, спасаясь от расправ украинских неонацистов. Они бегут от так называемых "фильтрационных", а по сути карательных мероприятий киевского режима, официально анонсированных в этих городах", - сказал зампостпреда.
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Он пояснил, что киевский режим "через представителей спецслужб и государственного бюро расследований объявил "охоту" на всех, кто будет замечен в так называемом "коллаборационизме". "Следует подчеркнуть, что таковым в Киеве считают даже получение российской гуманитарной помощи", - добавил Буякевич.
По словам зампостпреда, "именно на территориях, где киевский режим пытается удержать власть, широко применяются репрессивные меры, внесудебные казни и пытки", кроме того, "анонсируются все новые меры, призванные запугать мирное население". В частности, речь идет о призывах начать поражать в правах мирных жителей на подконтрольных ВСУ территориях востока Украины, проводить "жесткую украинизацию" этих регионов, которые звучат из Киева.
"К слову, эти репрессивные планы киевского режима в отношении гражданского населения не получили никакой публичной оценки со стороны руководства ОБСЕ и ее профильных институтов. Не услышали мы на эту тему ничего и от тех сегодняшних участников дискуссии, которые представляют внешних кураторов киевского режима", - сказал Буякевич, добавив, что Киев провозгласил "политику террора" в отношении "всех несогласных с его националистическими установками – как на подконтрольных, так и на неподконтрольных украинским формированиям территориях".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОБСЕМаксим БуякевичУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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