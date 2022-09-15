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Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами

Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 15.09.2022

Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами в ДНР и... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:48

2022-09-15T13:48

2022-09-15T16:43

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

изюм (город)

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами в ДНР и Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве.

харьковская область

изюм (город)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ" Конашенков об уничтожении пяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ 2022-09-15T13:48 true PT2M52S

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Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, изюм (город), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины