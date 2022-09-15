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Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816980252.html
Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами
Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 15.09.2022
Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами в ДНР и... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:48
2022-09-15T16:43
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
изюм (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами в ДНР и Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве.
харьковская область
изюм (город)
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Конашенков: "Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ"
Конашенков об уничтожении пяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ
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безопасность, харьковская область, изюм (город), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Изюм (город), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:48 15.09.2022 (обновлено: 16:43 15.09.2022)
 
Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами

Минобороны России сообщилло об уничтожении пяти украинских складов с боеприпасами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами в ДНР и Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве.
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