https://ria.ru/20220915/ukraina-1816980252.html
Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами
Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами - РИА Новости, 15.09.2022
Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами в ДНР и... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:48
2022-09-15T13:48
2022-09-15T16:43
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
изюм (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пять украинских складов с боеприпасами в ДНР и Харьковской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве.
харьковская область
изюм (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков: "Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ"
Конашенков об уничтожении пяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ
2022-09-15T13:48
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PT2M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, изюм (город), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Изюм (город), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:48 15.09.2022 (обновлено: 16:43 15.09.2022)
Российские военные уничтожили пять украинских складов с боеприпасами
Минобороны России сообщилло об уничтожении пяти украинских складов с боеприпасами