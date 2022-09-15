https://ria.ru/20220915/ukraina-1816979296.html

Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск

Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022

Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:45

2022-09-15T13:45

2022-09-15T16:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

николаевская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в Херсонской и Николаевской областях, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 116 районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116-ти районах", - сообщили в министерстве.

донецкая народная республика

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)