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Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск
Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022
Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:45
2022-09-15T13:45
2022-09-15T16:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в Херсонской и Николаевской областях, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 116 районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116-ти районах", - сообщили в министерстве.
донецкая народная республика
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:45 15.09.2022 (обновлено: 16:44 15.09.2022)
Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск
ВС России уничтожили семь пунктов управления и 42 артиллерийских подразделения ВСУ