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Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск
Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 15.09.2022
Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:45
2022-09-15T16:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в Херсонской и Николаевской областях, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 116 районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116-ти районах", - сообщили в министерстве.
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:45 15.09.2022 (обновлено: 16:44 15.09.2022)
 
Российские военные уничтожили семь пунктов управления украинских войск

ВС России уничтожили семь пунктов управления и 42 артиллерийских подразделения ВСУ

© РИА Новости / Иван РодионовВоеннослужащие Вооруженных сил России на позициях во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие Вооруженных сил России на позициях во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Военнослужащие Вооруженных сил России на позициях во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, в Херсонской и Николаевской областях, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 116 районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116-ти районах", - сообщили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаНиколаевская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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