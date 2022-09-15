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Авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.09.2022
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Авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области
Авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.09.2022
Авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области
Авиация РФ нанесла удары высокоточным оружием в Харьковской области по пунктам дислокации войск Украины, уничтожено до 30 военных, сообщили в четверг в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:40
2022-09-15T16:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Авиация РФ нанесла удары высокоточным оружием в Харьковской области по пунктам дислокации войск Украины, уничтожено до 30 военных, сообщили в четверг в Минобороны."В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега" уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:40 15.09.2022 (обновлено: 16:44 15.09.2022)
 
Авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

Минобороны России: авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 и Су-24М авиагруппы ВКС РФ перед боевым вылетом в рамках специальной военной операции
Самолеты Су-25 и Су-24М авиагруппы ВКС РФ перед боевым вылетом в рамках специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самолеты Су-25 и Су-24М авиагруппы ВКС РФ перед боевым вылетом в рамках специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Авиация РФ нанесла удары высокоточным оружием в Харьковской области по пунктам дислокации войск Украины, уничтожено до 30 военных, сообщили в четверг в Минобороны.
"В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега" уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.
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