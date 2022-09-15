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Авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

Авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.09.2022

Авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

Авиация РФ нанесла удары высокоточным оружием в Харьковской области по пунктам дислокации войск Украины, уничтожено до 30 военных, сообщили в четверг в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:40

2022-09-15T13:40

2022-09-15T16:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Авиация РФ нанесла удары высокоточным оружием в Харьковской области по пунктам дислокации войск Украины, уничтожено до 30 военных, сообщили в четверг в Минобороны."В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега" уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)