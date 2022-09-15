13:32 15.09.2022 (обновлено: 14:02 15.09.2022)
ВСУ потеряли в Николаевской и Херсонской областях до 500 солдат
Минобороны России: до 500 бойцов ВСУ уничтожено в Николаевской и Херсонской областях
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за сутки полтысячи бойцов в Николаевской и Херсонской областях при ударах Вооруженных сил России, говорится в сводке Минобороны от 15 сентября.
"В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники", — указано в документе.
Кроме того, десятая горно-штурмовая бригада ВСУ в результате своих безуспешных действий потеряла более 80 военнослужащих убитыми в районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики.
Высокоточные удары авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега" в Харьковской области привели к уничтожению до 30 военнослужащих ВСУ и десяти единиц техники.
Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 116 районах. Уничтожено пять складов вооружения и боеприпасов.
Средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников, уничтожили в воздухе две баллистические ракеты "Точка-У" и 30 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.