https://ria.ru/20220915/ukraina-1816973295.html

ВСУ потеряли в Николаевской и Херсонской областях до 500 солдат

ВСУ потеряли в Николаевской и Херсонской областях до 500 солдат - РИА Новости, 15.09.2022

ВСУ потеряли в Николаевской и Херсонской областях до 500 солдат

Украинские подразделения потеряли за сутки полтысячи бойцов в Николаевской и Херсонской областях при ударах Вооруженных сил России, говорится в сводке... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:32

2022-09-15T13:32

2022-09-15T14:02

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

николаевская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за сутки полтысячи бойцов в Николаевской и Херсонской областях при ударах Вооруженных сил России, говорится в сводке Минобороны от 15 сентября.Кроме того, десятая горно-штурмовая бригада ВСУ в результате своих безуспешных действий потеряла более 80 военнослужащих убитыми в районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики.Высокоточные удары авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега" в Харьковской области привели к уничтожению до 30 военнослужащих ВСУ и десяти единиц техники.Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ, а также 42 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 116 районах. Уничтожено пять складов вооружения и боеприпасов.Средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников, уничтожили в воздухе две баллистические ракеты "Точка-У" и 30 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)